Toni Parker otkriva razloge propadanja budžeta Asvela od 59 miliona evra i najavljuje nove planove za budućnost kluba.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Vlasnik i trener Asvela Toni Parker obećao je pred početak ove sezone da će budžet kluba biti 59 miliona evra, da će dovesti više skupocjenih pojačanja, na čemu je i počeo da radi, međutim sve je palo u vodu i prije nego što je odigrana prva zvanična utakmica. Asvel nije obezbijedio pomenuti novac, na kraju je skrpio tek 24 miliona evra za budžet, tako da se već sada priča da je to propali projekat. Toni Parker pak ne misli da je tako.

Iako nije uspio da obezbijedi najveći budžet u istoriji, Toni Parker najavljuje da je sve prolongirano za godinu dana, odnosno da bi Asvel mogao da bude moćan i bogat od sezone 2027/28.

Šta je Toni Parker rekao o budžetu?

Vidi opis Toni Parker: "Imali smo budžet od 59 miliona, jasno vam je zbog koga je to propalo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ako sam izašao u javnost sa tim budžetom, to je zato što smo zaista imali novac", rekao je Toni Parker za "Jurohups" i sve svalio na rivalski Monako, koji je u ozbiljnim finansijskim problemima: "Ali jasno je da sada plaćamo cijenu zbog grešaka Monaka. Nismo uspjeli da na vrijeme završimo sve procedure kako bismo ispunili zahtjeve DNCG-a. (Nacionalna direkcija za kontrolu upravljanja novcem, prim. aut.)."

"Projekat će biti realizovan. Nažalost, odgođen je za godinu dana, ali razumijem razočaranje ljudi", naglasio je slavni francuski košarkaš pred novu sezonu.

Novac se tek čeka

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"Gledam širu sliku i razmišljam o narednih 10 do 15 godina", rekao je Parker i dodao: "Za dvije ili tri godine zaboravićemo na ono što se sada dešava. Čak i tada ćemo imati veoma veliki budžet i sjajan tim. Ostaćemo konkurentni i borićemo se za trofeje. U trenutnoj ekonomskoj situaciji nije lako realizovati velike sportske projekte."

Inače, Asvel se "nudio" da bude dio NBA Evrope, da bi se potom vratio u zagrljaj Evroligi: "Treba da budemo ponosni na ono što smo postigli. Sljedeće godine, ako sve bude išlo kako treba, vratićemo se na veliki budžet kojem smo težili. Razumijem da ljudi možda misle da prebrzo idem, ali stvari se definitivno nisu tako odvijale. Ne mogu da ulazim u detalje zbog sporazuma o povjerljivosti. Ja sam na prvoj liniji i preuzimam punu odgovornost."

Ko je stigao u Asvel?

Nije uspio Toni Parker da dovede igrače koje je obećao - kao što su recimo Nik Vajler-Bab i Silven Fransisko - ali su zato stigli Iv Pons, Peti Mils, Džoel Bolomboj, Nejt Sestina, Mark-Oven Fodzo Dada, Majls Kejl, Džej Krauder, Ugo Beson, Tremon Voters, But Gač, Tajli Vašington i Matis Dosu-Jovo. Odranije su u klubu takođe i Bodijan Masa, Dejvid Lajti i Edvin Džekson.