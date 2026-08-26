Bivši NBA as Toni Parker riješio je da smanji svoju platu u klubu koji vodi, a kako bi na raspolaganju imao cijeli stručni štab

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Bivši francuski košarkaš, a sad trener Toni Parker vodiće ASVEL u narednoj sezoni. S obzirom na to da će tim NBA asa igrati u Evroligi, a trebalo je da u 2026/27 bude jedan od pretendenata na Fajnal-for elitnog takmičenja, to će biti veoma teško s budžetom koji je naprasno smanjen. Zbog toga, Parker je riješio da smanji platu šefu struke, odnosno samom sebi.

"Važno je da cijeli moj stručni štab bude tu. Oni ne treba da ispaštaju zbog onoga što se dogodilo", rekao je Parker za L'Equipe.

Vidi opis Toni Parker smanjio sebi platu pet puta: Poznato koliko će zaraditi u svom klubu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Parker je sebi smanjio platu pet puta, a nakon što je jedan od najunosnijih projekata Evrolige propao. Na početku ljeta plan je bio da malezijski partner donese veliku sumu novca, pa je na osnovu toga tim sastavljen od najzvučnijih imena elitnog takmičenja. Svega nekoliko nedjelja kasnije sačekao nas je potpuno drugačiji scenario.

Budžet koji je trebalo da bude 59 miliona, smanjen je na 24, a veliki broj igrača napustio je tim (Silvan Fransisko, Armoni Bruks, Danijel Tajs, Nik Vajler-Beb). Zbog toga će Parker sad zaraditi 200.000 evra od sezone 2026/27, što je plata koju je nekad dobijao za svega nekoliko dana u San Antoniju.

Kako izgleda ASVEL za sezonu 2026/27?

Plejmejkeri/Bekovi: Tajti Vašington, Mark-Oen Fodžo Dada, Peti Mils, Igo Beson, Tremont Voters

Bekovi/Krila: Majls Kejl, Bodian Masa, Edvin Džekson, Bot Gač, Dejvid Lajti, Iv Pon, Nejtan Sestina, Džej Krauder

Centri: Matijes Dosu-Jovo, Džoel Bolomboj