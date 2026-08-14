Svi bježe iz Asvela i od Tonija Parkera

Još jedan košarkaš napustio je Asvel i pobegao od Tonija Parkera, Mbaje Endiaj je prešao u Olimpijakos.

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Ko će na kraju da igra za Asvel i Tonija Parkera? To je veliko pitanje. Nastavlja se odlazak igrača poslije laži i prevare legendarnog francuskog plejmejkera. Još jedan igrač je napustio klub - Mbaje Endiaj (27). Otišao je u Olimpijakos.

Radi se o igraču koji igra na poziciji centra, dolazi iz Senegala i visok je 204 centimetra. Prošle sezone je u dresu Asvela odigrao 32 meča u Evroligi i imao prosjek od 7,7 poena, 4,8 skokova i 1,2 asistencije po meču.

Prema pisanju grčkih medija Olimpijakos je za njega morao da plati obeštećenje, ali za sada nije navedeno koja cifra je u pitanju. Biće tako još jedan igrač u reketu i pojačaće konkurenciju na centarskoj poziciji gdje su trenutno Nikola Milutinov, Tajrik Džouns i Donta Hol.

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