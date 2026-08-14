Nikola Jokić sa novim automobilom došao na okupljanje "orlova" u Beogradu (FOTO)

Nikola Jokić je kao kapiten došao na okupljanje reprezentacije Srbije, a na parkingu je ostavio BMW i iz njega je izašao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nikola Jokić predvodiće kao kapiten reprezentaciju Srbije u veoma važnim mečevima koji slijede. Prvo u dvije prijateljske utakmice sa Francuskom koje će da posluže kao prava priprema za ono najvažnije. Poslije toga slijede dvije veoma važne utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket protiv Islanda (28. avgust u 20h u Areni) i protiv Italije u gostima (31.8 u 19.30h).

Kao što je i očekivano, najveću pažnju medija privukla je i najveća zvijezda tima i najbolji košarkaš planete. Došao je ispred jednog beogradskog hotela gdje ga je sačekalo parking mjesto i onda je nešto duže vremena proveo ispred dočekujući saigrače i razgovarajući sa njima.

Prvo mu je prišao tim menadžer Neša Ilić sa kojim se šalio i pričao. Zatim su se pojavili Nikola Jović i Nikola Đurišić, pa onda i Aleksa Avramović. Popričao je sa njima i onda je ušao u hotel gdje su ga dočekali mediji. Pozdravio je i novinare i otišao da se presvuče u opremu reprezentacije.

Šta vozi Nikola Jokić?

Pogledajte 00:11 Nikola Jokić u novom automobilu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nikola Jokić je u Beograd dovezao jedan od svojih novijih automobila. U pitanju je "BMW X7 M60i". Prema informacijama cijena ovog automobila u Srbiji je oko 160.000 evra i to je sa osnovnom opremom. Za dodatnu opremu i sve je cijena viša.

U pitanju je jedan od najvećih i najluksuznijih SUV modela u klasičnoj BMW ponude. U pitanju je najnovija verzija ovog modela i slovo "M" u njemu označava da postoje sportske modifikacije. Ima 530 konjskih snaga, za 4,7 sekundi stiže od 0 do 100 kilograma i zanimljivo je da je težak oko 2,7 tona. Dugačak je 5,18 metara, širok okruglo dva metra i visok 1,82 metra i jedna je od rijetkih automobila u kom košarkaš Jokićevih gabarita može da stane potpuno komforno.

Koje sve automobile ima Jokić?

Poznato je da su konji Jokićev hobi, ali voli i automobile. U garaži ima tri skupocjena auta, dva iz Italije, jedan iz Njemačke. Radi se o dva Lamborginija i jednom mercedesu. Jedan je kupio baš poslije svadbe i radi se o Mercedes-Benz AMG g63 Brabus. Za pet sekundi ubrzava od 0 do 100 kilometara i maksimalna brzina je 210 km/h. Cijena ovog automobila u Njemačkoj je oko 270.000 evra. Taj automibl ima i četiri programa vožnje, pogon preko četiri osovine i ima zaštitne panele, gume, blokade diferencijala i to ga čini spremnim da se bori sa svim preprekama.

Drugi automobil je Lamborgini Hurakan. Njegova maksimalna brzina je čak 325 km/h i od 0 do 100 dolazi za 3,2 sekunde i njegova cijena je oko 300.000 evra. Treći automobil je takođe Lamborgini Aventador S. On je ujedno i najbrži, pošto može da ide do 350 km/h i za 2,9 sekundi dolazi od 0 do 100 km/h. Cijena ovog automobila je oko 380.000 evra.

Ko je na širem spisku selektora?

Vidi opis Nikola Jokić sa novim automobilom došao na okupljanje "orlova" u Beogradu (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Selektor Dušan Alimpijević objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice i na njemu se nalazi sljedećih 18 igrača:

Nemanja Dangubić

Aleksa Avramović

Dejan Davidovac

Ognjen Dobrić

Jovan Novak

Marko Guduruć

Nikola Milutinov

Luka Mitrović

Dušan Ristić

Nikola Tanasković

Stefan Momirov

Arijan Lakić

Nikola Đurišić

Nikola Jović

Nikola Jokić

Mihailo Petrović

Nikola Kusturica (nije dobio dozvolu koledža da dođe)

Nikola Džepina

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)