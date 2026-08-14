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Nikola Jokić sa novim automobilom došao na okupljanje "orlova" u Beogradu (FOTO)

Nikola Jokić sa novim automobilom došao na okupljanje "orlova" u Beogradu (FOTO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je kao kapiten došao na okupljanje reprezentacije Srbije, a na parkingu je ostavio BMW i iz njega je izašao.

nikola jokic vozi bmw u beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nikola Jokić predvodiće kao kapiten reprezentaciju Srbije u veoma važnim mečevima koji slijede. Prvo u dvije prijateljske utakmice sa Francuskom koje će da posluže kao prava priprema za ono najvažnije. Poslije toga slijede dvije veoma važne utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket protiv Islanda (28. avgust u 20h u Areni) i protiv Italije u gostima (31.8 u 19.30h).

Kao što je i očekivano, najveću pažnju medija privukla je i najveća zvijezda tima i najbolji košarkaš planete. Došao je ispred jednog beogradskog hotela gdje ga je sačekalo parking mjesto i onda je nešto duže vremena proveo ispred dočekujući saigrače i razgovarajući sa njima.

Prvo mu je prišao tim menadžer Neša Ilić sa kojim se šalio i pričao. Zatim su se pojavili Nikola Jović i Nikola Đurišić, pa onda i Aleksa Avramović. Popričao je sa njima i onda je ušao u hotel gdje su ga dočekali mediji. Pozdravio je i novinare i otišao da se presvuče u opremu reprezentacije.

Šta vozi Nikola Jokić?

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Nikola Jokić u novom automobilu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nikola Jokić je u Beograd dovezao jedan od svojih novijih automobila. U pitanju je "BMW X7 M60i". Prema informacijama cijena ovog automobila u Srbiji je oko 160.000 evra i to je sa osnovnom opremom. Za dodatnu opremu i sve je cijena viša.

U pitanju je jedan od najvećih i najluksuznijih SUV modela u klasičnoj BMW ponude. U pitanju je najnovija verzija ovog modela i slovo "M" u njemu označava da postoje sportske modifikacije. Ima 530 konjskih snaga, za 4,7 sekundi stiže od 0 do 100 kilograma i zanimljivo je da je težak oko 2,7 tona. Dugačak je 5,18 metara, širok okruglo dva metra i visok 1,82 metra i jedna je od rijetkih automobila u kom košarkaš Jokićevih gabarita može da stane potpuno komforno.

Koje sve automobile ima Jokić?

Poznato je da su konji Jokićev hobi, ali voli i automobile. U garaži ima tri skupocjena auta, dva iz Italije, jedan iz Njemačke. Radi se o dva Lamborginija i jednom mercedesu. Jedan je kupio baš poslije svadbe i radi se o Mercedes-Benz AMG g63 Brabus. Za pet sekundi ubrzava od 0 do 100 kilometara i maksimalna brzina je 210 km/h. Cijena ovog automobila u Njemačkoj je oko 270.000 evra. Taj automibl ima i četiri programa vožnje, pogon preko četiri osovine i ima zaštitne panele, gume, blokade diferencijala i to ga čini spremnim da se bori sa svim preprekama.

Drugi automobil je Lamborgini Hurakan. Njegova maksimalna brzina je čak 325 km/h i od 0 do 100 dolazi za 3,2 sekunde i njegova cijena je oko 300.000 evra. Treći automobil je takođe Lamborgini Aventador S. On je ujedno i najbrži, pošto može da ide do 350 km/h i za 2,9 sekundi dolazi od 0 do 100 km/h. Cijena ovog automobila je oko 380.000 evra.

Ko je na širem spisku selektora?

Selektor Dušan Alimpijević objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice i na njemu se nalazi sljedećih 18 igrača:

  • Nemanja Dangubić
  • Aleksa Avramović
  • Dejan Davidovac
  • Ognjen Dobrić
  • Jovan Novak
  • Marko Guduruć
  • Nikola Milutinov
  • Luka Mitrović
  • Dušan Ristić
  • Nikola Tanasković
  • Stefan Momirov
  • Arijan Lakić
  • Nikola Đurišić
  • Nikola Jović
  • Nikola Jokić
  • Mihailo Petrović
  • Nikola Kusturica (nije dobio dozvolu koledža da dođe)
  • Nikola Džepina

BONUS VIDEO:

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Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Nikola Jokić

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