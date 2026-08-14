Nikola Jokić sa novim automobilom došao na okupljanje "orlova" u Beogradu (FOTO)

Nikola Jokić je kao kapiten došao na okupljanje reprezentacije Srbije, a na parkingu je ostavio BMW i iz njega je izašao.
Nikola Jokić predvodiće kao kapiten reprezentaciju Srbije u veoma važnim mečevima koji slijede. Prvo u dvije prijateljske utakmice sa Francuskom koje će da posluže kao prava priprema za ono najvažnije. Poslije toga slijede dvije veoma važne utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket protiv Islanda (28. avgust u 20h u Areni) i protiv Italije u gostima (31.8 u 19.30h).
Kao što je i očekivano, najveću pažnju medija privukla je i najveća zvijezda tima i najbolji košarkaš planete. Došao je ispred jednog beogradskog hotela gdje ga je sačekalo parking mjesto i onda je nešto duže vremena proveo ispred dočekujući saigrače i razgovarajući sa njima.
Prvo mu je prišao tim menadžer Neša Ilić sa kojim se šalio i pričao. Zatim su se pojavili Nikola Jović i Nikola Đurišić, pa onda i Aleksa Avramović. Popričao je sa njima i onda je ušao u hotel gdje su ga dočekali mediji. Pozdravio je i novinare i otišao da se presvuče u opremu reprezentacije.
Šta vozi Nikola Jokić?
Nikola Jokić je u Beograd dovezao jedan od svojih novijih automobila. U pitanju je "BMW X7 M60i". Prema informacijama cijena ovog automobila u Srbiji je oko 160.000 evra i to je sa osnovnom opremom. Za dodatnu opremu i sve je cijena viša.
U pitanju je jedan od najvećih i najluksuznijih SUV modela u klasičnoj BMW ponude. U pitanju je najnovija verzija ovog modela i slovo "M" u njemu označava da postoje sportske modifikacije. Ima 530 konjskih snaga, za 4,7 sekundi stiže od 0 do 100 kilograma i zanimljivo je da je težak oko 2,7 tona. Dugačak je 5,18 metara, širok okruglo dva metra i visok 1,82 metra i jedna je od rijetkih automobila u kom košarkaš Jokićevih gabarita može da stane potpuno komforno.
Koje sve automobile ima Jokić?
Poznato je da su konji Jokićev hobi, ali voli i automobile. U garaži ima tri skupocjena auta, dva iz Italije, jedan iz Njemačke. Radi se o dva Lamborginija i jednom mercedesu. Jedan je kupio baš poslije svadbe i radi se o Mercedes-Benz AMG g63 Brabus. Za pet sekundi ubrzava od 0 do 100 kilometara i maksimalna brzina je 210 km/h. Cijena ovog automobila u Njemačkoj je oko 270.000 evra. Taj automibl ima i četiri programa vožnje, pogon preko četiri osovine i ima zaštitne panele, gume, blokade diferencijala i to ga čini spremnim da se bori sa svim preprekama.
Drugi automobil je Lamborgini Hurakan. Njegova maksimalna brzina je čak 325 km/h i od 0 do 100 dolazi za 3,2 sekunde i njegova cijena je oko 300.000 evra. Treći automobil je takođe Lamborgini Aventador S. On je ujedno i najbrži, pošto može da ide do 350 km/h i za 2,9 sekundi dolazi od 0 do 100 km/h. Cijena ovog automobila je oko 380.000 evra.
Ko je na širem spisku selektora?
Selektor Dušan Alimpijević objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice i na njemu se nalazi sljedećih 18 igrača:
- Nemanja Dangubić
- Aleksa Avramović
- Dejan Davidovac
- Ognjen Dobrić
- Jovan Novak
- Marko Guduruć
- Nikola Milutinov
- Luka Mitrović
- Dušan Ristić
- Nikola Tanasković
- Stefan Momirov
- Arijan Lakić
- Nikola Đurišić
- Nikola Jović
- Nikola Jokić
- Mihailo Petrović
- Nikola Kusturica (nije dobio dozvolu koledža da dođe)
- Nikola Džepina
BONUS VIDEO:
(MONDO)