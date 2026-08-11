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Nikolu Jokića poslali po burek

Nikolu Jokića poslali po burek

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fotografija Nikole Jokića iz pekare u Somboru brzo je postala viralna i na društvenim mrežama, mnogi su oduševljeni.

nikola jokic otisao po burek u somboru Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić, kao sav normalan svijet. Najbolji je košarkaš na planeti, čeka ga najveći ugovor u istoriji NBA lige, ali kada je kod kuće, ništa od toga nije važno. Dok je u Somboru ponaša se kao da je samo još jedan od njih i to se vidi i po najnovijoj fotografiji.

Na društvenim mrežama je isplivala slika na kojj se vidi da je Jokić otišao u pekaru i tamo kupio vjerovatno burek i neka peciva i sve to mu je zapakovano u kesu. Na toj fotografiji se vidi i momenat kada dobija kusur nazad i sprema se da ponese porudžbinu kući.

"Poznate ličnosti u ovo doba godine na društvenim mrežama obično vidite na jahtama, ekskluzivnim žurkama, zabavama na krovovima, luksuznim odmaralištima. A, onda je tu Jokić koji odmara kod kuće u Srbiji i ujutru ide da kupi šta mu treba u pekari u najobičnijoj majici i šorcu. Prosto je nemoguće da mu se ne divite", poručio je jedan Italijan na Tviteru.

BONUS VIDEO:

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00:43
Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Nikola Jokić

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