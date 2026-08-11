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Džoel Bolomboj više neće nositi dres Crvene zvezde: Čekao je otkaze i dočekao ih da bi potpisao

Džoel Bolomboj više neće nositi dres Crvene zvezde: Čekao je otkaze i dočekao ih da bi potpisao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Džoel Bolomboj napušta Crvenu zvezdu i potpisuje dvogodišnji ugovor sa Asvelom, nakon što je čekao na razvoj situacije u klubu.

dzoel bolomboj otisao iz zvezde u asvel Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Džoel Bolomboj definitivno neće igrati za Crvenu zvezdu u sezoni 2026/27, iako su se pojavljivale informacije da bi klub sa Malog Kalemegdana mogao da produži saradnju sa iskusnim centrom. Na kraju je Bolomboj dobio ugovor u Asvelu u kome je sačekao "čistku" Tonija Parkera, koji je morao da odluči koga od najavljenih igrača će dovesti, a koga neće.

Zbog toga što budžet nije najavljenih 59 miliona evra, nego skromnih 24, Bolomboj je morao da bude strpljiv i da vidi kako će se odviti situacija sa Fransiskom, Tajsom, Vejler-Babom i Bruksom - koji su u međuvremenu "poništili" svoje ugovore. To je stvorilo prostora da Asvel konačno krene da angažuje pojačanja koja može da plati, tako da je prvo potpisao Petija Milsa, a zatim i Džoela Bolomboja.

Šta je Asvel dao Bolomboju?

Čitavo ljeto pregovarali su Asvel i Bolomboj i na kraju su se dogovorili da potpišu dvogodišnji ugovor, što je i jedan od glavnih razloga zašto je košarkaš sa ruskim, američkim i ukrajinskim pasošem pristao da ode u Francusku, gdje je mnogo toga neizvjesno u redovima Asvela.

"Džoel Bolomboj je poznat po svom profesionalizmu, atletizmu i sposobnosti da se brzo uklopi u zahtjevne timove. Njegov profil, koji kombinuje snagu, pokretljivost i košarkašku inteligenciju, čini ga pravim pojačanjem za nas", dodaje se.

Ko je Džoel Bolomboj?

Džoel Bolomboj (32) rođen je u Donjecku od oca iz Konga i majke iz Rusije. Preselio se u SAD kada je imao samo tri godine i tamo je počeo da se bavi košarkom. Studirao je na Veber Stejtu od 2012. do 2016. godine, a potom ga je Juta izabrala kao 52. pika. Preselio se u Evropu već 2018. godine gdje je igrao za CSKA iz Moskve i sa njim je bio prvak Evrope, potom je sezonu proveo u Olimpijakosu, a od 2023. do 2026. igrao je za Crvenu zvezdu.

Do teške povrede, bio je jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, a prošle sezone je u Evroligi imao prosjek od 5,5 poena, 4,5 skoka i 0,5 blokada po meču.

S kim će igrati u Asvelu?

Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Roster je za sada vrlo tanak, odnosno prazan, pošto je Asvel praktično otpustio većinu igrača iz prošle sezone u želji da dovede mnogo skuplje igrače od njih, poslije čega je propao plan Tonija Parkera zbog nedostatka novca.

Ostali su još But Gač i Pons, a Asvel zapravo pod ugovorom ima još Embajea Ndiajea i Bodijana Masu. Tu su inače još i Edvin Džekson i Dejvid Lajti čiji ugovori ističu, tako da je neizvjesno ko će još igrati za Asvel naredne sezone. Uz angažovane Bolomboja i Milsa, to je i dalje ispod kadra za Evroligu.

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Džoel Bolomboj blokada
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Džoel Bolomboj KK Crvena zvezda Asvel

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