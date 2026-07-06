Odlaskom Džoela Bolomboja nastavljena je totalna rekonstrukcija Zvezdine centarske linije.

Izvor: kk crvena zvezda

Centar Zvezde Džoel Bolomboj (32) napustio je klub i prelazi u ASVEL, što je još jedan u nizu odlazaka sa Malog Kalemegdana ovog ljeta.

Prije njega, klub je zvanično napustio Kodi Miler-Mekinajter (32), koji je prešao u Olimpijakos, a onda su otišli i Donatas Motijeunas (35), Ajzeja Kenan (35) i Hasijel Rivero (32). Zvezda se Bolombojovim odlaskom definitivno rastala i sa trećim centrom, pa sada ima na toj poziciji samo Ebuku Izundua (30) od klasičnih "petica". Tu je i Sami Odželej, ali poslije neuspješnih pokušaja da se od njega napravi centar pitanje je da li će to biti opredjeljenje i novog trenera Ibona Novara.

Sportski sektor na čelu sa Milošem Teodosićem pravi ovog ljeta očiglednu i totalnu rekonstrukciju u reketu, u kojem se sada očekuju pojačanja.

Bolomboj rekao "Da" Toniju Parkeru

Vidi opis Zvezda pravi potpuni remont: Svi su otišli iz reketa, Teodosić hoće sve ispočetka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Bolombojev transfer u Francusku objavio je specijalizovani portal "Eurohoops", uz napomenu da je iskusnog američko-ukrajinskog košarkaša željelo nekoliko klubova, ali da mu se svidio novi ambicioni i skupocjeni projekat francuskog kluba. Iza tog projekta stoji lično Toni Parker i ovog ljeta ulaže ogroman novac u svoj klub, pa je već doveo nesuđena pojačanja Partizana - najprije Armoni Bruksa, pa i Petija Milsa.

Bolomboj je napustio Zvezdu poslije tri godine. U crveno-bijelom je do prije godinu i po igrao najbolje u karijeri, a onda su mu teške povrede koljena, pa stopala napravile ogromne probleme. Kada se prošle zime vratio u ekipu Saše Obradovića nije uspio da se u haotičnoj sezoni crveno-bijelih i sam vrati na nekadašnji nivo.

U prethodnom periodu nagađalo se da je za njega zainteresovan i Željko Obradović na čelu Panatinaikosa, ali je bivši NBA centar i ex reprezentativac Ukrajine definitivno odabrao Vilerban.

Zna se ko će razigravati Zvezdine centre

Prvi igrački "potpis" Crvene zvezde ovog ljeta je dolazak plejmejkera Krisa Džounsa (33) iz Hapoela iz Tel Aviva. Od iskusnog organizatora igre očekuje se da bude ono što Kodi Miler-Mekintajer nije bio - "plej" kome će razigravanje ekipe biti na prvom mjestu.

Bivši "plej" Burse, Makabija, ASVEL-a i Valensije donosi sa sobom veliko iskustvo i sigurno je da će i Zvezda njegove kvalitete uklapati sa novim centrima. I da će ih prema njima i birati.

Bonus video:

Pogledajte 02:00 Miloš Teodosić izjava posle Albe Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)