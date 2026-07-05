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Iznenađujući transfer: Plejmejker neće u Zvezdu, sve je dogovoreno

Iznenađujući transfer: Plejmejker neće u Zvezdu, sve je dogovoreno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Izraelac Tamir Blat prelazi iz Makabija u Hapoel i ostaje u domovini.

Tamir Blat prelazi iz Makabija u Hapoel Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda ostala je bez najavljenog pojačanja. Crveno-bijeli su doveli Krisa Džonsa na mjesto prvog organizatora igre poslije odlaska Kodija Milera-Mekintajera, a biće im potrebno još jedno rješenje na pleju. To sigurno neće biti Tamir Blat koji se dogovorio sa Hapoelom iz Tel Aviva.

Zanimljivo, izraelski rivali su odlučili da razmijene igrače, pa će Blat preći iz Makabija u Hapoel, a Jam Madar će u suprotnom smjeru. Dvadesetdevetogodišnji plej je ove sezone odigrao 38 utakmica za Makabi, za 19 minuta na parketu prosječno je bilježio 7,1 poen, 1,8 skokova i 5,2 asistencije uz šut 38,5 odsto za tri poena.

Otkriveni su već i detalji ugovora, pa će u redovima doskorašnjeg rivala zarađivati 1.600.000 dolara po sezoni. Izraelac je uglavnom igrao za timove iz domovine, dok je u periodu od 2021-2023 nosio dres berlinske Albe.

Crveno-bijeli bi sada mogli da finiširaju pregovore sa Alesandrom Pajolom koji je završio svoju misiju u Virtusu gdje je proveo cijelu karijeru i imao šansu da sarađuje sa aktuelnim sportskim direktorom Zvezde Milošem Teodosićem.

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KK Crvena zvezda

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