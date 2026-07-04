Saša Obradović ocijenio sezonu Zvezde: "Završili smo tamo gdje nam je bilo mjesto"

Bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović analizirao je uspjeh tima u minuloj sezoni

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Saša Obradović sumirao je prethodnu sezonu kluba sa Malog Kalemegdana. Igračka legenda crveno-bijelih vjeruje da je Zvezda odigrala dobro u Evroligi, broj pobjeda o tome i svjedoči.

"Rekao bih da je sezona u Evroligi bila prilično dobra. Ostvarili smo najveći broj pobjeda u istoriji, bili na korak od šestog i sedmog mjesta, a na kraju završili deseti jer je liga bila izuzetno konkurentna. Završili smo tamo gdje i treba da budemo. Bolji timovi su zauzeli pozicije koje su zaslužili i tabela je bila realna", rekao je Obradović u razgovoru za Novasport.

Saša Obradović uspio je da Kodiju Miler-Mekintajeru dodijeli ulogu kakvu dotad u crveno-bijelom dresu nije imao. Postao je jedan od najboljih plejmejkera Evrolige, te poziv Olimpijakosa ne čudi.

"Imao je možda i najbolju sezonu u karijeri. Zaslužio je svaki minut na terenu i odradio je odličan posao u oba pravca. Zanima me kako će sva ta velika imena funkcionisati zajedno. Imaju kvalitet na svakoj poziciji, ali biće to veoma zahtjevno. Sve je više timova kod kojih morate da vidite kako će trener napraviti hemiju. Neće biti lako, mnogo je ega i igrača koji žele da budu glavni, ali će trening dati odgovore na to. Uvijek je dobro kada imate više igrača na raspolaganju, ali ponekad to može da napravi i gužvu."

Šta je Saša Obradović rekao o novom klubu?

Saša Obradović riješio je da preuzme Hapoel iz Jerusalima, a o odluci da bude šef struke ovog kluba rekao je: "Ambiciozan projekat i zaista sam uzbuđen što imam takve ljude oko sebe. Cilj nije samo da igramo Evrokup, već da budemo dio Evrolige. Kao što sam ranije rekao, uvijek želim da budem u Evroligi, ali ovo je izazov i dobra prilika da se izgradi nešto, kao što je bio slučaj u Monaku i Berlinu."

I ne samo Saša Obradović, Evrokup u kojem će legenda Zvezde voditi tim, broji još nekoliko zvučnih imena trenera. Tu su Aleksandar Đorđević, Vasilis Spanulis, Andrea Trinkijeri... "To se dogodilo odjednom i lijepo je vidjeti kako se pojavljuju ljudi sa visokim ciljevima. Za sve što radite u životu potrebno je strpljenje, jer ništa ne funkcioniše preko noći. Ljudi treba da vjeruju trenerima i da im daju šansu, čak i kada stvari ne idu onako kako su očekivali. Spanulis i Trinkijeri, grčka liga se vraća. Sjećam se perioda kada sam igrao, bila je to jedna od najboljih liga. Biće zanimljivo vidjeti sve to, ali svi imaju velika očekivanja."