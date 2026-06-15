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Saša Obradović ima novi posao: Poslije Crvene zvezde otišao u Hapoel

Saša Obradović ima novi posao: Poslije Crvene zvezde otišao u Hapoel

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Saša Obradović je novi trener Hapoela iz Jerusalima.

Saša Obradović je novi trener Hapoela iz Jerusalima Izvor: MN PRESS

Nakon što se pojavio na utakmici BajernaSaša Obradović je našao novi posao, ali ne u Njemačkoj. Doskorašnji trener Crvene zvezde preuzeće od naredne sezone ekipu Hapoela iz Jerusalima, javio je njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović. 

Saša Obradović je na samom startu prethodne sezone zamijenio Janisa Sferopulosa na mjestu trenera Crvene zvezde, ali ni u drugom mandatu na Malom Kalemegdanu nije uspio da ostane cijele sezone. Pred sam kraj takmičarske godine nakon ispadanja od Partizana u polufinalu ABA lige on je raskinuo ugovor sa crveno bijelima. 

Nekadašnji legendarni reprezentativac Srbije počeo je trenersku karijeru 2005. godine u Kelnu, a vodio je Kijev, Turov, Donjeck, Albu, Lokomotivu Kubanj i Monako prije dva perioda na klupi Crvene zvezde.

Sada dolazi u vrlo ambiciozan izraelski projekat, ekipu koja želi da nastupa u Evroligi u narednim sezonama i koja u svojoj istoriji ima dvije domaće titule i osvojen Evrokup 2004. 

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Tagovi

Saša Obradović Hapoel Jerusalim

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