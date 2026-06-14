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Bajern objavio da je stigao Saša Obradović: "Veliki košarkaški um"

Bajern objavio da je stigao Saša Obradović: "Veliki košarkaški um"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Šampion Njemačke se pohvalio prisustvom Saše Obradovića u dvorani

Saša Obradović Izvor: MN PRESS

KK Bajern pohvalio se prisustvom doskorašnjeg trenera Crvene zvezde Saše Obradovića na utakmici svog tima u nedjelju. "Veliki košarkaški umovi", objavili su Bavarci, a na fotografiji je Obradović kraj Aleksa Mumbrua, selektora Njemačke - aktuelnog prvaka svijeta i Evrope.

Obradović se vratio se u Njemačku i izbliza prati finalnu seriju Bajern - Alba (1-1). U nedjelju je u Minhenu gledao "brejk" svog bivšeg tima iz Berlina, u kojem je devedesetih stekao status igračke legende, a onda je to postao i kao trener Berlinaca. Njegov nekadašnji trener i selektor Svetislav Pešić nije uspio da sa svojim timom odbrani domaći teren i u drugoj utakmici pred svojim navijačima.

Saša Obradović je navodno već dogovorio da sljedeće sezone vodi Hapoel Jerusalim, tim koji se žestoko borbi za vajld-kard Evrolige. Dok se uveliko nagađa ko bi sve mogao da igra u timu srpskog stručnjaka, on u Njemačkoj prati uzbudljivo finale i sigurno razmatra i igrače za svoj tim za sljedeću sezonu.

Ovog maja, poslije sedam meseci završena je Obradovićeva druga trenerska epizoda u Zvezdi, a klub ju je ozvaničio potvrdom da je sporazumno raskinut ugovor.

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Tagovi

Saša Obradović KK Bajern Alba

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