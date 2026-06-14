Bajern objavio da je stigao Saša Obradović: "Veliki košarkaški um"

Šampion Njemačke se pohvalio prisustvom Saše Obradovića u dvorani

Izvor: MN PRESS

KK Bajern pohvalio se prisustvom doskorašnjeg trenera Crvene zvezde Saše Obradovića na utakmici svog tima u nedjelju. "Veliki košarkaški umovi", objavili su Bavarci, a na fotografiji je Obradović kraj Aleksa Mumbrua, selektora Njemačke - aktuelnog prvaka svijeta i Evrope.

⭐ Warm welcome to these two great basketball minds.



Saša Obradović & Alex Mumbru Courtside for the Bundesliga Finals at@sapgarden.@DBB_Basketballpic.twitter.com/y39hkZyJos — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball)June 14, 2026

Obradović se vratio se u Njemačku i izbliza prati finalnu seriju Bajern - Alba (1-1). U nedjelju je u Minhenu gledao "brejk" svog bivšeg tima iz Berlina, u kojem je devedesetih stekao status igračke legende, a onda je to postao i kao trener Berlinaca. Njegov nekadašnji trener i selektor Svetislav Pešić nije uspio da sa svojim timom odbrani domaći teren i u drugoj utakmici pred svojim navijačima.

Saša Obradović je navodno već dogovorio da sljedeće sezone vodi Hapoel Jerusalim, tim koji se žestoko borbi za vajld-kard Evrolige. Dok se uveliko nagađa ko bi sve mogao da igra u timu srpskog stručnjaka, on u Njemačkoj prati uzbudljivo finale i sigurno razmatra i igrače za svoj tim za sljedeću sezonu.

Ovog maja, poslije sedam meseci završena je Obradovićeva druga trenerska epizoda u Zvezdi, a klub ju je ozvaničio potvrdom da je sporazumno raskinut ugovor.