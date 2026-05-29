Čeka se samo jedno: Saša Obradović pred vratima novog kluba

Bivši trener Crvene zvezde mogao bi ekspresno da pronađe novi angažman nakon razočarenja na Malom Kalemegdanu.
Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović mogao bi ekspresno da pronađe novi klub. On je napustio klupu crveno-bijelih poslije poraza u polufinalu ABA lige od Partizana, a već su počele spekulacije o njegovom narednom koraku. Prema navodima izraelskog portala "One", srpski stručnjak bi mogao na klupu Hapoel Jerusalima.
Kako se navodi, budućnost aktuelnog trenera Jonatana Alona zavisi od raspleta u plej-ofu izraelskog prvenstva, ali Obradović je već viđen kao prvi kandidat. Njemu ugovor ističe na kraju sezone, tako da konkretnih poteza i kontakata još uvijek nije bilo. Hapoel se takmiči u Evrokupu i ove sezone je stigao do četvrtfinala, dok u domaćem prvenstvu takođe ima obezbjeđeno četvrtfinale.
Crvena zvezda je u četvrtak objavila da se sporazumno rastala sa Obradovićem i da nema nikakve finansijske obaveze prema njemu, a malo je vjerovatno da će Obradović napraviti pauzu, kao nakon napuštanja Monaka.
Zvezda objavila detalje prekida saradnje
"KK Crvena zvezda Meridianbet obavještava javnost da je predsjednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa našim bivšim trenerom Sašom Obradovićem oko sporazumnog raskida ugovora. Prema tom dogovoru, od okončanja posla u našem klubu, KK Crvena zvezda Meridianbet neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema Saši Obradoviću".
"Klub i predsjednik Željko Drčelić se ovom prilikom još jednom zahvaljuju našem dosadašnjem treneru na angažmanu, posvećenosti i energiji koju je uložio kao trener Crvene zvezde, i dogovoru koji je postignut oko sporazumnog raskida ugovora", naglašeno je.
Ovo je bio drugi mandat Saše Obradovića na Malom Kalemegdanu gdje je proveo tek nekoliko mjeseci. Nakon početnog entuzijazma i sjajnih rezultata u Evroligi, Obradovićev tim je pao na najvažnijim testovima, a onda potpuno izgubio kontrolu nad sezonim.
Vidjećemo da li će Obradović ciljati na neki evroligaški tim, ili će se zadovoljiti i nekim skromniji ponudama. U svakom slučaju, finale Evrolige sa Monakom i iskustvo mu dzovoljvaju da sačeka najbolju opciju.
Što se tiče njegovog nasljednika u Zvezdi, Vasilis Spanulis je za sada iskočio u prvi plan i navodno je uprava Zvezde već kontaktirala legendarnog Grka.