Partizan je izgubio od protiv FMP-a na završnom turniru KLS što znači da će "panteri" u finale. Isključeni i Penjaroja i Nikitović.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od FMP-a u Nišu i to znači da neće braniti titulu u domaćem šampionatu. "Panteri" su napravili iznenađenje i slavili - 92:79. Meč je bio pun tenzije, pa su tako u poslednjoj četvrtini isključeni treneri obje ekipe - Đoan Penjaroja na jednoj, Saša Nikitović na drugoj strani. U drugom polufinalu sastaju se Crvena zvezda i Spartak i FMP čeka ishod tog meča.

Vidi opis Partizan neće braniti titulu: FMP ubjedljivo do finala poslije haosa u Nišu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

FMP je bolje otvorio meč i imao je vođstvo od starta. U 11. minutu je tim Saše Nikitovića stekao prvo dvocifreno vođstvo (29:18) i sa tom prednošću je otišao i na pauzu (47:36).

Očekivala se reakcija crno-beijlih u drugom dijelu, ali je izostala u trećem kvartalu, FMP je uvećao vođstvo pred posljednju deonicu (65:50). Nervoza je bila sve veća u redovima crno-bijelih.

U 33. minutu je Penjaroja izgubio živce jer nije dosuđen faul na šutu Džounsa, Nikitović se pobunio, obojica su dobili po tehničku, što je bila druga tehnička za šefa struke Partizana. Onda je došlo do svađe sa sudijama, guranja, pa umalo i do fizičkog obračuna dvojice stručnjaka.

Partizan je spustio minus na jednocifren poslije toga (73:66), ali je FMP odbio taj nalet i upisao pobjedu i prolaz u finale.

Partizan: Džouns 17 (10as), Nakić 2, Bošnjaković, Mijailović 5, Pokuševski 4, Radanov 8, Lakić 15 (5sk), Fernando 5, Đurović 6, Kalates 12, Danilović, Lovernj 3 (6sk)

FMP: Rebrača, Skot 6 (4sk3 uk.l), Judžin 3, Radovanović 2, Grojić 2, Stefanović 17, Radosavljević 14 (6sk), Gašić 8, Malešević, Stanojević 12, Barna 26 (15/16 sa penala, 4as), Škarban

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!