KLS saopštio kad se igra Fajnal-for u Nišu: Ovako će izgledati borba za titulu u srpskoj košarci

Partizan, Crvena zvezda, Spartak i FMP će se u Nišu boriti za titulu u KLS.

Košarkaška liga Srbije ove godine će završnicu organizovati u vidu Fajnal-fora, a posljednji mečevi u sezoni igraće se u niškoj hali Čair, koja je već dokazani domaćin završnice u Kupu Radivoja Koraća. Na Fajnal--foru domaćeg prvenstva učestvovaće Partizan, Crvena zvezda, Spartak iz Subotice i FMP iz Železnika, a sada je poznato i u kojim terminima će se igrati mečevi.

Polufinalni mečevi igraće se u petak 29. maja, dok će se finale igrati dva dana kasnije, u nedjelju. Subota je slobodan dan i ona će poslužiti timovima da se odmore i pripreme za meč koji će odrediti šampiona. Od ranije se zna da će u polufinalu igrati Partizan i FMP, odnosno Crvena zvezda i Spartak.

Meč Partizana i FMP-a biće na programu u petak od 16.00 časova, dok će Crvena zvezda i Spartak na teren istog dana od 20.00 časova. Finalni meč igraće se u nedjelju od 20.00, a sve utakmice imaće i televizijski prenos na "Areni Sport". Posebno zanimljivo biće ukoliko u borbi za trofej budemo imali još jedan okršaj najuspešnijih srpskih klubova.

Partizan i Crvena zvezda su ove sezone već odigrali šest međusobnih mečeva, a crno-bijeli su ubjedljivo bolji (5:1) od najvećeg rivala. Crno-bijeli su upisali dvije pobjede u Evroligi, oba tima su po jednom slavili u ligaškom dijelu ABA lige, a zatim je Partizan u doigravanju oba puta bio bolji od Crvene zvezde.