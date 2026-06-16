Kilijan Mbape krenuo po istoriju: Stigao Mesija, prestigao Pelea, hoće da postane najveći ikada

Kilijan Mbape je na meču sa Senegalom postigao 13. gol nas svjetskim prvenstvima, a onda je bombom u finišu došao i do 14.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krenuo je po istoriju Kilijan Mbape! Došao je sa 12 pogodaka na Mundijalima sjajni napadač Real Madrida, a onda je u drugom poluvremenu meča sa Senegalom postigao prvi gol na meču. U finišu je učinak popravio nestvarnim pogotkom.

Dugo je odolijevao tim iz Afrike, imao je svoje šanse, ali je onda je na sjajnu asistenciju Majkla Olisea savladao Eduarda Mendija.

Pogledajte kako je postigao ovaj pogodak:

Kilijan Mbape gol Senegalu Izvor: YouTube/Arena sport

Nakon njega sjajan pogodak postigao je Bredli Barkola, a kada je u finišu meča u sudijskoj nadoknadi sjajan gol postigao Ibrahim Mbaje mislilo se da je sve gotovo. E to su mislili svi osim Kilijana Mbapea.

On je nakon gola u 66. minutu dao još jedan, svoj 14. na svjetskim prvenstvima kada je se velike udaljenosti poslao loptu pravo u rašlje gola duboko u nadoknadi vremena.

Pogledajte i uživajte:

Kilijan Mbape golčina Izvor: YouTube/Arena sport

Da li će postati najveći ikada?

Prvim pogotkom Mbape sa Lionelom Mesijem i Žistom Fontenom na vječnoj listi strijelaca. Drugim golom se poravnao sa Gerdom Milerom. Sada juri Ronalda sa 15 golova, a prvi na vječnoj listi je Miroslav Kloze sa 16 pogodaka.

Kako je pogađao Mbape?

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi gol je dao 2018. godine Peruu u grupnoj fazi, a onda je u osmini finala Argentini dao dva pogotka. U finalu je Hrvatima dao još jedan. Bio je još bolji 2022. kada je u grupi pogađao jednom protigv Australije i dva puta protiv Danske, a zatim je dva puta matirao Poljake u osmini finala. Zatim se primirio, pa je Argentini u finalu dao čak tri gola, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu i novu titulu.

Sada je tek počeo takmičenje, vidjećemo da li će prestići Ronalda i Miroslava Klozea do kraja takmičenja. Kako je krenuo, ne djeluje da će mu to biti teško.