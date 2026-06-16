Francuska moćna na otvaranju SP: Senegal izdržao jedno poluvrijeme, Mbape krenuo po vječni rekord

Poslije uspavanke u prvom poluvremenu, uslijedila je rapsodija Francuza, a utješni gol za Senegalnce postigao je Embaje.

Reprezentacija Francuske pobjedom je otvorila Svjetsko prvenstvo, pošto je u derbiju grupe I savladala Senegal rezultatom 3:1. Aktualni vicešampion svijeta je pokazao zašto je jedan od najvećih favorita, a Kilijan Mbape je krenuo po Zlatnu loptu, pošto je otvorio svjetsku smotru sa dva pogotka.

Gledali smo uspavanku što se tiče šansi u prvom poluvremenu, ali drugo je opravdalo očekivanja.

Izabranici Didijea Dešana su samo jednom šutirali na gol u prvh 45 minuta, naspram Senegalovih pet, ali sve se okrenulo u nastavku.

Afrikanci su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, bili diciplinovani u odbrani, stvarali šanse, tjerali Francuze da neprecizne pasove i izgubljene lopte, međutim, razlika u kvalitetu je ipak bila prevelika. Definitivno imaju za čime da žale, pošto su imali nekoliko šansi preko Sara koji je propustio kolosalnu šansu u nadoknadi prvog poluvremena.

Bolju igru Francuza je najavio Due licidnim pokušajem sa ogromne udaljenosti, a onda smo konačno dočekali Kilijana Mbapea. Konstantno je prijetio, bio opasan i sjajnu igru krunisao u 66. minutu.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izgubili su Senegalci snagu i intenzitet u nastavku, opet su priprijetili u nekoliko napada, ali bilo je to lako loše u završnici. Nova kazna je stigla preko Barkole koji je pogodio samo dva minuta nakon ulaska na teren. Bio je to savršen pas Olisea koji je u nekoliko navrata pokazao kakav je igrač.

Nije tu bio kraj uzbuđenjima, utješni gol za Senegal je dao osamnaestogodišnji Embaje u nadoknadi vremena, ali je njegova slava kratko trajala. Mbape je ekspresno uzvratio i postigao prelijep gol, ukupno 14. na svjetskim prvenstvima, za konačnih 3:1.