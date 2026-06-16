Francuska moćna na otvaranju SP: Senegal izdržao jedno poluvrijeme, Mbape krenuo po vječni rekord

Poslije uspavanke u prvom poluvremenu, uslijedila je rapsodija Francuza, a utješni gol za Senegalnce postigao je Embaje.
Reprezentacija Francuske pobjedom je otvorila Svjetsko prvenstvo, pošto je u derbiju grupe I savladala Senegal rezultatom 3:1. Aktualni vicešampion svijeta je pokazao zašto je jedan od najvećih favorita, a Kilijan Mbape je krenuo po Zlatnu loptu, pošto je otvorio svjetsku smotru sa dva pogotka.
Gledali smo uspavanku što se tiče šansi u prvom poluvremenu, ali drugo je opravdalo očekivanja.
Izabranici Didijea Dešana su samo jednom šutirali na gol u prvh 45 minuta, naspram Senegalovih pet, ali sve se okrenulo u nastavku.
Afrikanci su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, bili diciplinovani u odbrani, stvarali šanse, tjerali Francuze da neprecizne pasove i izgubljene lopte, međutim, razlika u kvalitetu je ipak bila prevelika. Definitivno imaju za čime da žale, pošto su imali nekoliko šansi preko Sara koji je propustio kolosalnu šansu u nadoknadi prvog poluvremena.
Bolju igru Francuza je najavio Due licidnim pokušajem sa ogromne udaljenosti, a onda smo konačno dočekali Kilijana Mbapea. Konstantno je prijetio, bio opasan i sjajnu igru krunisao u 66. minutu.Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izgubili su Senegalci snagu i intenzitet u nastavku, opet su priprijetili u nekoliko napada, ali bilo je to lako loše u završnici. Nova kazna je stigla preko Barkole koji je pogodio samo dva minuta nakon ulaska na teren. Bio je to savršen pas Olisea koji je u nekoliko navrata pokazao kakav je igrač.
Nije tu bio kraj uzbuđenjima, utješni gol za Senegal je dao osamnaestogodišnji Embaje u nadoknadi vremena, ali je njegova slava kratko trajala. Mbape je ekspresno uzvratio i postigao prelijep gol, ukupno 14. na svjetskim prvenstvima, za konačnih 3:1.
99' Umalo da padne gol! Kraj meča! 3:1
Embaj umalo da da još jedan gol, gotovo je! Pobjeda Francuske 3:1
99' Da li Mbape povrijedio?
Teče nadoknada, ali je Mbape ostao da leži na terenu. Ipak, pridigao se Francuz.
96' GOOOL!
Kakva golčina Mbapea! Odmah je uzvratio Francuz koji postiže 14. gol na svjetskim prvenstvima.
95' GOOOL! Senegalci su smanjili na 2:1
Osamnaestogodišnji Embaj postiže gol za 2:1!
90' Igraće se osam minuta nadoknade
Može li Senegal da zakuva u finišu.
85' Mbape!
Francuzi su sada ušli u svoj ritam i ne prestaju sa napadima. Bilježimo novi pokušaj Mbapea, ali loše je to bilo.
82' GOOOL, 2:0 za "trikolore"!
Francuzi vode 2:0, strijelac je Barkola! Samo što je ušao na teren, trebalo su mu dva minuta za gol!
79' Opet Džekson
Bio je to sjajan centaršut, ali opet fudbaler Senegala nije mogao do prave završnice.
76' Mijenja Senegal
Embaje umjesto Sara, Diara umjesto Kamare.
68' Umalo izjednačenje
Senegal se brzo transformisao, zatresla se mreža, ali je dosuđen ofsajd. Idemo na pauzu za osvježenje!
66' GOOOL, Mbape!
Francuska vodi 1:0, strijelac je Kilijan Mbape!
Vicešampion svijeta je krunisao bolju igru u drugom poluvremenu, a ko će drugi nego Mbape. Ovo je njegov 57. gol za nacionalni tim.
64' Au, kakva šansa
Prelijepa akcija Francuza nije krunisana golom, Mbape nije uspio da prihvati loptu koju mu je na tacni servirao Olise...
59' Ništa od penala za Francuze
Mane je zakasnio i srušio Mbapea, čeka se potvrda iz VAR sobe! Izgleda da će ovo biti penal, mada kontakta nije bilo...
Ipak ništa od penala, samo korner za Francuze! Kontroverzna situacija o kojoj će se sigurno polemisati!
57' Konačno Mbape
Brani sjajni Mendi, bila je ovo najbolja šansa na meču za Francuze.
55' Senegal opet prijeti
Upamekano je osujetio još jedan napad Senegalaca, Džekson je bio u šansi. Jako dobra i disiplinovana igra Senegalaca.
53' Brani Mendi
Dosta griješe Francuzi, ali konačno dolaze do izgledne šanse preko Olisea, ali Mendi je bio na visini zadatka. Biće samo korner!
47' Due raspalio sa velike udaljenosti
Prvi pokušaj u drugom poluvremenu, Due je okušao udarac sa velike udaljenosti i možda najavio bolju igru u drugom poluvremenu.
46' Počelo drugo poluvrijeme!
Kraj prvog poluvremena - 0:0
Francuzi neprepoznatljivi, nisu praktično ništa pokazali, dok je Senegal priprijetio u nekoliko navrata. Utakmica jeste dobrog intenziteta, sa dosta duela, ali bez šansi...Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
"Trikolori" su šutuli na gol samo jednom, naspram pet pokušaja Senegala.
45+6' Kakva šansa za Senegal
Ismail Sar je propustio kolosalnu šansu za Senegal, imaju za čime da žale Afrikanci. Francuzi jako loši.
45' Igraće se šest minuta nadoknade
Može li da se zakuva u finišu?Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
44' Korner za Francuze
Prošao je Dembele po desnoj strani i iznudio drugi korner za Francuze. Jako loše je Olise izveo korner, lak posao za Mendija.
40' Senegal opet zapretio
Pokušaj Senegala je ukrotio Manjan, ali je Sar ostao da leži, ukazuje mu se pomoć.
38' Statistika
Za sada samo tri udarca na gol Senegala i jedan Francuske.
31' Senegal bolji
Ponovo je Sar bio u zoni šuta poslije greške Francuza, ali uspijevaju "trikolori" da reaguju prije nego što je izborio bolju pozciju.
Ovako je bilo 2002.
Na otvaranju Svjetskog prvenstva 2002. u Japanu i Južnoj Koreji, aktuelni svjetski šampion Francuska sa igračima poput Trezegea, Vijere, Desaija, Tirama, Anrija i Sisea izgubila je 1:0 od Senegala!
Gol za istoriju na tom meču dao je Papa Buba Diop.Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia
26' Pauza za osvježenje
Senegal je ostavio jako dobar utisak u "prvoj četvrtini", Francuzi imaju terensku incijativu, ali ne uspijevaju da stvore bolje šanse...
25' Najbolja šansa na meču
Diuf je oduzeo loptu, sjevnula je kontra Senegala, ali Džekson ne uspijeva da postigne gol. Mnogo sreće su imali Francuzi!Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
21' Korner za Francusku
Ništa ni od prilike nakon kornera za Francuze, dobro su se pozicionirali Senegalci. I dalje bez prave šanse na obje strane terena.
17' Francuzi preuzeli incijativu
Francuzi imaju veći posjed, ali za sada bez konkretnijih šansi. Tempo meča je svakako intenzivan, samo fale šanse...
12' Lijepa ideja, ali...
Kulibali interveniše ispred Mbapea, bila je ovo lijepa zamisao Francuza, ali ništa od bolje šanse...
10' Francuzi bez šanse
Senegalci disciplinovani u odbrani, Francuzi za sada bez rješenja.
7' Senegalci napadaju
Bio je ovo jako lijep napad Afrikanaca, Sar je ušao u šesnaest metara, ali uspijevaju Francuzi da otklone opasnost, Upamekano je bio na pravom mjestu.
1' Počeo je meč!
Senegalci su krenuli jako, evo prve šanse i prvog kornera na meču. Ništa Afrikanci nisu uspjeli iz ove situacije...
Čeka nas spektakl
Meč uskoro počinje, u toku je intoniranje himni! Igra se na stadionu koji ima kapacitet 82.500 mjesta, čeka nas spektakl!
Senegal slavio 1:0 prije 24 godine
Heroj je bio Papa Buba Diop.
France famously started their abysmal World Cup title defense in 2002 with a 1-0 loss to Senegal. For the first time in 24 years, the two sides meet again tonight.pic.twitter.com/f2frU9tkWe— Get French Football News (@GFFN)June 16, 2026
Sastav Senegala
Mendi, Kulibali, Diata, Niakate, Malik Diuf, Idriza Gej, L. Kamara, Pape Gej, Mane, Džekson, Sar.
Sastav Francuske
Menjon, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandez, Čuameni, Rabio, Olise, Dembele, Due, Mbape.
Dobro došli
Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Francuske i Senegala u 1. kolu Grupe I Svjetskog prvenstva. Meč startuje od 21 čas u na "Metlajf stadionu".
UKRATKO
- Francuska - Senegal 3:1