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Francuska moćna na otvaranju SP: Senegal izdržao jedno poluvrijeme, Mbape krenuo po vječni rekord 0
Francuska - Senegal uživo prenos livestream Mundijal 2026
Francuska - Senegal uživo prenos livestream Mundijal 2026
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Francuska moćna na otvaranju SP: Senegal izdržao jedno poluvrijeme, Mbape krenuo po vječni rekord

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Poslije uspavanke u prvom poluvremenu, uslijedila je rapsodija Francuza, a utješni gol za Senegalnce postigao je Embaje.

Reprezentacija Francuske pobjedom je otvorila Svjetsko prvenstvo, pošto je u derbiju grupe I savladala Senegal rezultatom 3:1. Aktualni vicešampion svijeta je pokazao zašto je jedan od najvećih favorita, a Kilijan Mbape je krenuo po Zlatnu loptu, pošto je otvorio svjetsku smotru sa dva pogotka.

Gledali smo uspavanku što se tiče šansi u prvom poluvremenu, ali drugo je opravdalo očekivanja.

Izabranici Didijea Dešana su samo jednom šutirali na gol u prvh 45 minuta, naspram Senegalovih pet, ali sve se okrenulo u nastavku.

Afrikanci su odigrali sjajno prvo poluvrijeme, bili diciplinovani u odbrani, stvarali šanse, tjerali Francuze da neprecizne pasove i izgubljene lopte, međutim, razlika u kvalitetu je ipak bila prevelika. Definitivno imaju za čime da žale, pošto su imali nekoliko šansi preko Sara koji je propustio kolosalnu šansu u nadoknadi prvog poluvremena.

Bolju igru Francuza je najavio Due licidnim pokušajem sa ogromne udaljenosti, a onda smo konačno dočekali Kilijana Mbapea. Konstantno je prijetio, bio opasan i sjajnu igru krunisao u 66. minutu.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izgubili su Senegalci snagu i intenzitet u nastavku, opet su priprijetili u nekoliko napada, ali bilo je to lako loše u završnici. Nova kazna je stigla preko Barkole koji je pogodio samo dva minuta nakon ulaska na teren. Bio je to savršen pas Olisea koji je u nekoliko navrata pokazao kakav je igrač.

Nije tu bio kraj uzbuđenjima, utješni gol za Senegal je dao osamnaestogodišnji Embaje u nadoknadi vremena, ali je njegova slava kratko trajala. Mbape je ekspresno uzvratio i postigao prelijep gol, ukupno 14. na svjetskim prvenstvima, za konačnih 3:1.

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

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Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

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Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

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21:00

Čeka nas spektakl

Meč uskoro počinje, u toku je intoniranje himni! Igra se na stadionu koji ima kapacitet 82.500 mjesta, čeka nas spektakl!

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Heroj je bio Papa Buba Diop.

20:08

Sastav Senegala

Mendi, Kulibali, Diata, Niakate, Malik Diuf, Idriza Gej, L. Kamara, Pape Gej, Mane, Džekson, Sar.

20:08

Sastav Francuske

Menjon, Kunde, Upamekano, Saliba, Teo Ernandez, Čuameni, Rabio, Olise, Dembele, Due, Mbape.

20:07

Dobro došli

Zajedno ćemo pratiti utakmicu između Francuske i Senegala u 1. kolu Grupe I Svjetskog prvenstva. Meč startuje od 21 čas u na "Metlajf stadionu".

UKRATKO

  • Francuska - Senegal 3:1
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