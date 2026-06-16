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"Ovo Svjetsko prvenstvo je katastrofa": Iranci podigli glas protiv Amerikanaca i FIFA, neće više da ćute

"Ovo Svjetsko prvenstvo je katastrofa": Iranci podigli glas protiv Amerikanaca i FIFA, neće više da ćute

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Iranski fudbaleri neće da ćute više zbog sramotnog tretmana koji imaju u Americi tokom Svjetskog prvenstva. Pobunili su se javno.

Iranci se bune zbog lošeg tretmana na Mundijalu Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images

Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu ne važe ista pravila za sve. FIFA "prodaje" priču o fer takmičenju, o tome kako svi imaju iste šanse, ali to ne važi za Iran. Amerikanci im nisu dozvolili da treniraju i da bazu imaju u Americi, već moraju to da rade u Meksiku i da granicu prelaze samo za mečeve. Neće više da ćute na takav tretman. Glas su podigli Mehdi Taremi i Mohamad Mohebi.

"Sve je katastrofa na Mundijalu. Stvarno je tako za nas. Nije pravedno. Ne tražimo izgovore, idemo dalje. Nadamo se, imamo dvije utakmice u grupi, uradićemo sve što možemo da usrećimo naše navijače", rekao je Taremi.

Za njih važe drugačija pravila, mogu da uđu u Ameriku pred mečeve, ne mogu da se zadržavaju, već odmah po završetku utakmice idu avionom nazad za Meksiko.

"Moramo da dođemo dva dana prije meča, juče smo došli, krenuli na put ujutru, stigli popodne. Išli pravo na trening, umorili smo se. Došli smo dva dana prije meča. Ovakve stvari nisu fer. Moramo da imamo fer tretman", poručio je Mohebi.

Gdje Iran igra preostale mečeve u grupi?

Iran je u prvom meču remizirao sa Novim Zelandom (2:2) i ima jedan bod za sada. Ostale su dvije utakmice u grupi protiv Belgije i Egipta i obe će igrati u Americi, moraće ponovo da prolazi kroz isti postupak ulaska u zemlju.

Protiv Belgije igra 21. juna (21 čas po našem vremenu) na "SoFi stadionu" u Los Anđelesu. Protiv Egipta igra 27. juna (05.00 ujutru po našem vremenu) i taj meč igra se na stadionu u Sijetlu.

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Mundijal 2026

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