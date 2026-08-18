Potpuni haos u Olimpijakosu: "Sam si raskinuo i otišao? Da si se nacrtao nazad u Grčkoj"

Američki košarkaš Tomas Vokap sam raskinuo ugovor i javio Olimpijakosu da odlazi, na šta je dobio oštar odgovor kluba.

Izvor: Petras Malukas / AFP / Profimedia

Dugogodišnji plejmejker Olimpijakosa Tomas Vokap (33) obaveijstio je klub da je jednostrano raskinuo ugovor i zahtijevao da odmah dobije "papire" i bude slobodan. Međutim, uprava šampiona Evrope ga je odbila.

Olimpijakos izričito tvrdi da je Vokapov ugovor validan i da važi do ljeta 2027, što znači da će u nastupajućoj sezoni igrati ili za Pirejce ili ni za koga.

Olimpijakos je ovim povodom izdao i saopštenje i u njemu naveo da očekuje da se Vokap pojavi u Grčkoj u četvrtak, 20. avgusta, na zakazanim ljekarskim i kondicionim pregledima. "U suprotnom, Olimpijakos zadržava pravo da iskoristi svako raspoloživo pravno sredstvo da bi zaštitio svoja prava".

Prema informacijama specijalizovanog portala "Eurohups", dvije strane će definitivno otići na sud i bilo bi veliko iznenađenje ako Vokap zaista otputuje u Grčku (čiji je i reprezentativac) i ponovo obuče dres Olimpijakosa. Nosio ga je još od 2021. godine, u njemu postao najbolji defanzivac Evrolige 2024. i lider u broju ukradenih lopti 2023, a prošlog proljeća je postigao i trofej Evrolige i proslavio ga na terenu sa svojom suprugom Estrelom Nuri:

Olimpijakos odbio milion dolara, Vokap nije oprostio

Olimpijakos je ovog ljeta imao ponudu Dubaija za Vokapa, ali je zahtijevao obeštećenje od čak tri miliona dolara. Šampion ABA lige nudio je 600.000 dolara, a zatim je "pojačao" na milion dolara, ali je iz Pireja ponovo stiglo "Ne".

Zbog toga i vjerovatno ne samo zbog toga, Vokap vjerovatno više nikad neće igrati za Olimpijakos, a u novoj sezoni mijenjaće ga doskorašnji plejmejker Crvene zvezde, Kodi Miler-Mekintajer. Navodno je jedan od razloga zbog kojih je Vokap nezadovoljan i upravo Mekintajerova plata.

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(MONDO)