Potpuni haos u Olimpijakosu: "Sam si raskinuo i otišao? Da si se nacrtao nazad u Grčkoj"

Američki košarkaš Tomas Vokap sam raskinuo ugovor i javio Olimpijakosu da odlazi, na šta je dobio oštar odgovor kluba.
Dugogodišnji plejmejker Olimpijakosa Tomas Vokap (33) obaveijstio je klub da je jednostrano raskinuo ugovor i zahtijevao da odmah dobije "papire" i bude slobodan. Međutim, uprava šampiona Evrope ga je odbila.
Olimpijakos izričito tvrdi da je Vokapov ugovor validan i da važi do ljeta 2027, što znači da će u nastupajućoj sezoni igrati ili za Pirejce ili ni za koga.
Olimpijakos je ovim povodom izdao i saopštenje i u njemu naveo da očekuje da se Vokap pojavi u Grčkoj u četvrtak, 20. avgusta, na zakazanim ljekarskim i kondicionim pregledima. "U suprotnom, Olimpijakos zadržava pravo da iskoristi svako raspoloživo pravno sredstvo da bi zaštitio svoja prava".
Prema informacijama specijalizovanog portala "Eurohups", dvije strane će definitivno otići na sud i bilo bi veliko iznenađenje ako Vokap zaista otputuje u Grčku (čiji je i reprezentativac) i ponovo obuče dres Olimpijakosa. Nosio ga je još od 2021. godine, u njemu postao najbolji defanzivac Evrolige 2024. i lider u broju ukradenih lopti 2023, a prošlog proljeća je postigao i trofej Evrolige i proslavio ga na terenu sa svojom suprugom Estrelom Nuri:
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Olimpijakos je ovog ljeta imao ponudu Dubaija za Vokapa, ali je zahtijevao obeštećenje od čak tri miliona dolara. Šampion ABA lige nudio je 600.000 dolara, a zatim je "pojačao" na milion dolara, ali je iz Pireja ponovo stiglo "Ne".
Zbog toga i vjerovatno ne samo zbog toga, Vokap vjerovatno više nikad neće igrati za Olimpijakos, a u novoj sezoni mijenjaće ga doskorašnji plejmejker Crvene zvezde, Kodi Miler-Mekintajer. Navodno je jedan od razloga zbog kojih je Vokap nezadovoljan i upravo Mekintajerova plata.
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(MONDO)