Olimpijakos se oprostio od "najmaleroznijeg" košarkaša

Olimpikakos se oprostio od Kinana Evansa, jednim od najboljih bekova u Evropi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Olimpijakos se zvanično rastao sa Kinanom Evansom, jednim od najboljih bekova u Evropi i definitivno najmaleroznijim. Napustio je crveno-bijele iz Pireja nakon što je čitavu sezonu 2024/25 liječio koljeno od teške povrede, a onda se u novembru 2025. vratio na teren i pokidao Ahilovu tetivu. Čekao je taj povratak 533 dana i odmah je morao na novo bolovanje.

U tom tonu se Olimpijakos i oprostio od njega.

"Nekada sudbina ima druge planove i priča se ne odbija onako kako smo sanjali da će biti. Uprkos tome, naš zajednički put je završen sa dvije velike titule - peharom prvaka Grčke i Evrolige. Kinane, prije svega, želimo ti dobro zdravlje i mnogo uspjeha u tvojoj sljedećoj epizodi. Hvala ti na profesionalizmu, strpljenju i na tome što si se snažno i dostojanstveno suočio sa svakim izazovom na koji si naišao", poručio je Olimpijakos nekadašnjem beku Žalgirisa.

Evans je u Evropu stigao 2019. posle neuspješnog pokušaja da izbori NBA ugovor u dresu razvojnog tima Denvera. Poslije toga je proveo sezonu u Hapoelu iz Haife, pa u Makabiju iz Tel Aviva, a onda je 2022. otišao u Žalgiris i postao jedan od najboljih kombo-bekova u Evropi.

Nažalost, u proljeće 2024. noseći dres Žalgirisa pukla mu je "čašica" koljena i već dvije godine traje njegova muka sa povredama.

(MONDO)