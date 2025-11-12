logo
Svi se hvatali za glavu, da li je ovo moguće? Čekali ga godinu i po dana, on se povrijedio poslije dva minuta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Kakav maler za Olimpijakos i Kinana Evansa.

Kinan Evans se opet povrijedio Izvor: Zicer Portal&Podcast/X/Printscreen

Američki bek Kinan Evans konačno se vratio posle teške povrede nakon što je pauzirao cijelu prošlu sezonu, a sada je doživio novi peh! Poslije nepuna dva minuta u meču sa nekadašnjim timom Žalgirisom u Evroligi, morao je hitno van terena.

Igrač Olimpijakosa se uhvatio za donji dio desne noge, nije bilo nikakvog kontakta, pao je na parket, a onda je uz pomoć saigrača i ljekarskog tima napustio teren. Bilo je evidentno koliko se uželio košarke, ali nažalost viđena je nova mučna scena u Pireju. 

Vratio se poslije 533 dana

Evans je odigrao prvu zvaničnu utakmicu ove sezone prošlog vikenda u grčkoj ligi, što je označilo njegov povratak na teren poslije 533 dana. Postigao je 15 poena i imao pet asistencija i odmah pokazao koliko se uželio košarke. Evans je u sezoni 2023/24 dok je nosio dres "zelenih" bilježio 17,3 poena po susretu, skoro tri skoka i skoro četiri asistencije, ali i 1,2 ukradene lopte po meču.

Njegov indeks korisnosti iznosio je 18,3 po susretu, što ga je preporučilo grčkom velikanu, ali ga je loša sreća spriječila da zablista u crveno-bijelom dresu.

