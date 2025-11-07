"Ne da smo griješili, bacali smo im lopte u ruke": Željko digao glas, zna zašto je Partizan izgubio

Željko Obradović je istakao da su izgubljene lopte presudile Partizanu u meču sa Olimpijakosom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@olympiacosbc

Košarkaši Partizana izgubili su od Olimpijakosa u Pireju u neizvjesnom meču i pali u donji dom na tabeli Evrolige, a trener Željko Obradović je odmah govorio o problemima koji su doveli do ovog poraza.

"Vjerujem da smo propustili veliku priliku danas. Imali smo mnogo loših odluka i izgubljenih lopti i zato smo izgubili meč. To nije razlog da ne čestitamo Olimpijakosu. Borili su se do kraja i zaslužili su pobjedu", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Jedan od prisutnih novinara je istakao da je ova utakmica Partizana bila defanzivno najbolja ove sezone, ali da su igrači požurili u finišu i nisu bili koncentrisani. Zašto?

"Ne znam. Probao sam da ih smirim i probao sam da spremim meč tako da sam pričao da moramo da budemo smireni. Pogotovo kada vodimo. Ne samo kada je bilo 71:69 nego i kada smo vodili sa šest ili osam poena prednosti. Požurili smo u mnogo situacija, promašili smo mnogo polaganja. To je dio igre, ali na kraju smo gubili lopte. Ali ne samo da smo gubili lopte nego smo ih davali direktno u njihove ruke. I onda oni daju lake poene.

Da, igrali smo jako dobro. Mnogo je pozitivnih stvari defanzivno i ofanzivno, mnogo smo pametnije igrali nego ranije. Sada imamo skoro dva treninga sa Nikom Kalatesom i Šejkom Miltonom. To je košarka koju živimo sada. Nemamo vremena da radimo. Sa dva treninga više sam nego srećan, zbog toga smo igrali kako smo igrali", naglasio je on.

Šta je sa mentalitetom?

Još jedan grčki novinar se javio i pitao zašto Partizan gubi mečeve u neizvjesnim završnicama. Željko Obradović ponovio je ono što je ranije rekao.

"Upravo sam vam rekao da je Nik Kalates sa nama sedam dana i sa nama je imao dva treninga. Šejk Milton je bio van terena mjesec dana. Igrao je meč sa Dubaijem sa jednim treningom, sada je imao drugi. Za sve je potrebno vrijeme, a sada u Evroligi nemate dovoljno vremena da radite. Naravno da niko ne griješi namjerno. Na početku sezone smo dobili tri teške utakmice, našli smo načina da pobijedimo. Večeras je bilo kako je bilo. Nastaviću da radim. Neki igrači razumiju, pričaju sa mnom... Tako je kako je i ja samo mogu da nastavim da im vjerujem", objasnio je najtrofejniji evropski trener.

Koja Evroliga mu se više sviđa?

"Ne žalim se ja, to je realnost. Pričamo o nečemu što je očigledno. Igračima nije lako. Imaju Evroligu sa 20 timova, sa 38 mečeva. Imate i kupove, domaća prvenstva... U našoj zemlji je na kraju igrano i domaće prvenstvo koje je završeno u junu. A morate da krenete u avgustu. ELPA je rekla da imate 35 dana, od toga tri za fizičke provjere, dva za obaveze sa Evroligom, od 30 dana morate da igrate neke prijateljske utakmice i da odmorite igrače. Zamislite kako je.

Ja sam cijele pripreme igrao sa jednim visokim, startovao sam Evroligu i povrijedila su se dva beka. Nemamo Karlika Džounsa koji je lider tima. Šta da radite, ovo je situacija koju imate. Poslije Dubaija prije tri dana, odveo sam ih da gledamo vidio i rekao sam: 'Momci hajde da radimo samo 20 minuta.' Ubijedio sam ih da je to dobro za nas. Ali oni moraju i da se odmore. Komplikvoano je, ali je svima isto. Sada, klubovi koji imaju dublje sastave, njima je lakše. Ali ako idete tim po tim vidjećete da neki timovi imaju po 20 igrača. Ja vjerujem svojim igračima i nastaviću da im vjerujem. Greške su greške, nadam se da će shvatiti jednog dana i da ćemo biti bolji", objasnio je Obradović na pitanje koliki je problem da se u ovakvom rasporedu Evrolige spremi ekipa.