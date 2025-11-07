Stižu pohvale sa svih strana: Milutinov srušio Partizan u Pireju

Nikola Milutinov je bio jako bitan šraf Olimpijakosa u pobjedi nad Partizanom i svi su za njega imali samo riječi hvale.

Partizan je vodio tokom velikog dijela meča u Pireju, ali je na kraju Olimpijakos u posljednja dva minuta imao više koncentracije i kvaliteta i odnio je pobjedu u devetom kolu Evrolige. Srpski reprezentativac Nikola Milutinov meč je završio sa osam poena i 10 skokova i malo mu je falilo do dabl-dabla.

Iako nije htio da ističe sebe u momentima kada je tim pobijedio, grčka novinarka Dora Panteli ga je nahvalila i istakla da je bio ključan za pobjedu svog tima.

"Hvala, najvažnija je bila pobjeda večeras. Povrede ne smiju da budu izgovor za nas, moramo u svakom meču da se borimo za ovaj klub i za pobjedu. Moram da se zahvalim navijačima jer su me podržali u specifičnom trenutku", rekao je Milutinov poslije meča.

"U posljednjoj četvrtini se odlučilo. Nismo igrali dobro danas, ali smo digli odbranu u posljednjoj četvrttini. Imali smo mali broj asistencija i veliki broj izgubljenih lopti. Čestitke Partizanu na tome kako su odigrali danas. Možda su bili umorni na kraju, nisu imali snage da završe. Mi smo mnogo mekano ušli u meč", dodao je Milutinov.

Nahvalili ga Barcokas i Vokap

"Posljednja četvrtina je bila jako bitna za pobjedu. Dali smo 27 poena, ali smo počeli da igramo odbranu. U ovakvim utakmicama ima mnogo kontakta, tri četvrtine smo igrali loše. Opet smo imali više izgubljenih nego asistencija. Nismo bili konstantni, ali smo ipak pobijedili", rekao je Barcokas, pa se osvrnuo na Milutinova.

"Bio je ključan za meč, njegova odbrana je bila sjajna. Partizan je davao mnogo poena iz reketa, često smo bili naivni i kada smo to počeli da zaustavljamo dobili smo meč."

Na kraju je plejmejekr Tomas Vokap, najbolji akter meča istakao Milutinova kao saigrača koji mu uliva povjerenje.

"Bili smo jako kompetitivni. Nismo najbolje igrali, ali smo uspjeli, pojavili smo se kada je bilo bitno. Milutinov ima nevjerovanu sezonu. Znaš kada je on iza tebe da kontroliše skokove i lakše je da se igra", zaključio je Vokap.