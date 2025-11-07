Evo kako izgleda tabela Evrolige poslije poraza Partizana: Samo dva tima lošija od crno-bijelih

Partizan je u seriji od četiri poraza i pali su u donji dio tabele Evrolige. Zapravo, samo dva tima imaju manje pobjeda od crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Partizan je ispustio pobjedu koja mu je bila u rukama u Pireju, a poslije trijumfa Olimpijakosa crno-bijeli su nastavili da tonu na tabeli. Četvrti poraz u nizu za crno-bijele znači da su poslije devet kola na skoru od tri pobjede i šest poraza, što ih dovodi na diobu 15. mjesta sa Dubaijem, Efesom i Baskonijom.

Jedine ekipe sa manje pobjeda u Evroligi su Makabi i Asvel. Ipak, dobre vijesti za crno-bijele su da je deseto mjesto na tabeli na samo dvije pobjede u odnosu na tim iz Beograda.

Kakvo je stanje na vrhu?

Žalgiris je pobjedom sustigao Crvenu zvezdu i Hapoel i ta tri tima sa skorom 7-2 su na vrhu tabele. Potom slijedi Olimpijakos, koji je stigao do šeste pobjede, koliko ima i Monako.

U posljednjem meču kola Real Madrid je slavio u "El Klasiku" i tako stigao do pete pobjede i izjednačio se na tabeli sa svojim najvećim rivalom.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:



