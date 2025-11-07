logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo kako izgleda tabela Evrolige poslije poraza Partizana: Samo dva tima lošija od crno-bijelih

Evo kako izgleda tabela Evrolige poslije poraza Partizana: Samo dva tima lošija od crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan je u seriji od četiri poraza i pali su u donji dio tabele Evrolige. Zapravo, samo dva tima imaju manje pobjeda od crno-bijelih.

Partizan sve lošiji na tabeli Evrolige Izvor: MN PRESS

Partizan je ispustio pobjedu koja mu je bila u rukama u Pireju, a poslije trijumfa Olimpijakosa crno-bijeli su nastavili da tonu na tabeli. Četvrti poraz u nizu za crno-bijele znači da su poslije devet kola na skoru od tri pobjede i šest poraza, što ih dovodi na diobu 15. mjesta sa Dubaijem, Efesom i Baskonijom.

Jedine ekipe sa manje pobjeda u Evroligi su Makabi i Asvel. Ipak, dobre vijesti za crno-bijele su da je deseto mjesto na tabeli na samo dvije pobjede u odnosu na tim iz Beograda.

Kakvo je stanje na vrhu?

Žalgiris je pobjedom sustigao Crvenu zvezdu i Hapoel i ta tri tima sa skorom 7-2 su na vrhu tabele. Potom slijedi Olimpijakos, koji je stigao do šeste pobjede, koliko ima i Monako.

U posljednjem meču kola Real Madrid je slavio u "El Klasiku" i tako stigao do pete pobjede i izjednačio se na tabeli sa svojim najvećim rivalom.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga KK Partizan Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC