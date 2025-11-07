18 : 22 Barcokas: Željko je neko ko može da pronađe rešenje za sve "Očekujem da pobijedim na meču, toliko je jednostavno. Igramo sa jako takmičarskim timom, oni pokušavaju da se poboljšaju. Imaju odličan sastav i nevjerovatnog trenera. Željko je neko ko može da pronađe rješenje za sve. Ne očekujemo ništa osim teškog meča", rekao je Jorgos Barcokas za MONDO.

18 : 22 Partizan bez Marinkovića i Parkera Partizan je put Grčke krenuo bez dvojice igrača - Parker je propustio trening pred put zbog bolesti, a Vanja je počeo, ali ga nije završio zbog bolova u leđima, pa crno-bijeli neće moći da računaju na kapitena i ljetno pojačanje. Izvor: Pedja Milosavljevic/STARS / Sipa Press / Profimedia

18 : 21 Obradović: Olimpijakos ima izvanredan roster "Igramo protiv tima koji je pravljen da ima najviše ambicije u Evroligi. Imali su i oni određenih problema sa rosterom, nešto slično kao i mi. Igraćemo bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića, tako da oni ostaju u Beogradu. Olimpijakos ima izvanredan roster i igraju veoma dobro, a godinama imaju istog trenera tako da imaju i automatizme u svojoj igri. Analizirali smo ih i nadam se da ćemo imati istu želju kao na utakmici protiv Barselone", rekao je trener Partizana Željko Obradović. Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia