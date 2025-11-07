logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijakos - Partizan, uživo: Crno-bijeli za iznenađenje u Pireju 0

Partizan gostuje Olimpijakosu u Pireju

Evroliga Olimpijakos Partizan uživo prenos Izvor: MN PRESS

Olimpijakos dočekuje Partizan u Atini u meču koji počinje u 20.15 sati.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
18:25

Novak Đoković će bodriti Partizan

Možda će vas zanimati

18:22

Barcokas: Željko je neko ko može da pronađe rešenje za sve

"Očekujem da pobijedim na meču, toliko je jednostavno. Igramo sa jako takmičarskim timom, oni pokušavaju da se poboljšaju. Imaju odličan sastav i nevjerovatnog trenera. Željko je neko ko može da pronađe rješenje za sve. Ne očekujemo ništa osim teškog meča", rekao je Jorgos Barcokas za MONDO.

18:22

Partizan bez Marinkovića i Parkera

Partizan je put Grčke krenuo bez dvojice igrača - Parker je propustio trening pred put zbog bolesti, a Vanja je počeo, ali ga nije završio zbog bolova u leđima, pa crno-bijeli neće moći da računaju na kapitena i ljetno pojačanje.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARS / Sipa Press / Profimedia

18:21

Obradović: Olimpijakos ima izvanredan roster

"Igramo protiv tima koji je pravljen da ima najviše ambicije u Evroligi. Imali su i oni određenih problema sa rosterom, nešto slično kao i mi. Igraćemo bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića, tako da oni ostaju u Beogradu. Olimpijakos ima izvanredan roster i igraju veoma dobro, a godinama imaju istog trenera tako da imaju i automatizme u svojoj igri. Analizirali smo ih i nadam se da ćemo imati istu želju kao na utakmici protiv Barselone", rekao je trener Partizana Željko Obradović.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

18:20

Dobro došli!

Partizan i Olimpijakos sastaju se u 9. kolu Evrolige, u meču koji počinje u 20.15 sati. Dešavanja sa susreta možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO tekstualni prenos.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije