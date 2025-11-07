Partizan ide po pobjedu u Grčkoj: Obradović traži rješenje za izlazak iz krize

Partizan je u mini-krizi jer je tri utakmice bez pobjede u Evroligi i nikada nije lako otići u Pirej po prekid te serije. Ima problema sa sastavom Obradović, ali imaće i podršku Novaka Đokovića.

Izvor: MN PRESS

KK Partizan večeras od 20.15 gostuje u Pireju protiv Olimpijakosa i na vrlo teškom mjestu traži prekid loše serije u Evroligi. Partizan je izgubio tri posljednje utakmice u ovom takmičenju - redom od Pariza, Hapoela i Barselone - dok je u ponedjeljak poražen i od Dubaija u ABA ligi, pa je ovo vrlo osetljiv momenat za crno-bijele.

Kadrovska situacija ponovo nije idealna, a Pirej nikada nije bio lako mjesto za "čupanje", posebno jer ni Barcokasov tim nije ušao jako u sezonu kao što nas je navikao prethodnih godina.

Ko će igrati za Partizan?

Dobra vijest je da su na raspolaganju Željku Obradoviću najnovija pojačanja Bruno Fernando i Nik Kalates, međutim ponovo je lista povrijeđenih igrača produžena. Znamo da već neko vrijeme nema Karlika Džounsa, a njemu se sada pridružuju i Džabari Parker i Vanja Marinković koji nisu otputovali u Grčku.

"Parker je propustio trening zbog bolesti, a Vanja je počeo, ali ga nije završio zbog bolova u leđima", rekao je Obradović.

Kakva je situacija u Olimpijakosu?

Očekivao je Olimpijakos bolji skor od 5-3 i zato treba očekivati vrlo motivisanu ekipu Jorgasa Barcokasa koja takođe neće biti kompletna. Odsustvuju Kinan Evans i Mustafa Fal, ali je grčki trener uvjeren u pobjedu.

"Očekujem da pobijedim na meču, toliko je jednostavno. Igramo sa jako takmičarskim timom, oni pokušavaju da se poboljšaju. Imaju odličan sastav i nevjerovatnog trenera. Željko je neko ko može da pronađe rješenje za sve. Ne očekujemo ništa osim teškog meča", rekao je Jorgos Barcokas za MONDO.

Dolazi i Novak Đoković

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković gledaće utakmicu Olimpijakosa i Partizana, pošto je tražio od organizatora turnira da mu dodijele raniji termin polufinala Atine.

"Nije zbog toga. To je više organizacijiski u smislu turnira i TV prenosa. Oni su već imali za polufinale i finale te 'zaključane termine' unapred. Eto, pogodilo se lijepo. Nadam se, vidjeću kako ću se osjećati, da li ću pobijediti ili izgubiti, koliko će trajati meč, koliko će trajati oporavak. Volio bih da odem na utakmicu, Svi smo uzbuđeni što dolazi Partizan, biće sjajan meč", rekao nam je Novak Đoković u Atini.

"Ja uvijek navijam za srpske klubove, bez daljnjeg. Zvezdaš sam, ali je Partizan broj dva tu, sa kim god"