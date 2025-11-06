Bliži se rastanak u Partizanu: Obradović ga odavno precrtao i nije ni pomišljao na njega

Gabrijel "Ife" Lundberg napušta Partizan i odlazi u Makabi.
Danski košarkaš Gabrijel Ife Lundberg uskoro će napustiti Partizan i preseliti se u Makabi iz Tel Aviva. Danski košarkaš će u decembru svoj 31. rođendan dočekati kao igrač "Ponosa Izraela", najavio je tamošnji portal "One", čime će biti razmršena komplikovana situacija u kojoj je van tima još od početka sezone.
Danac je prošle sezone stigao iz Virtusa kao jedno od najzvučnijih pojačanja, ali nije opravdao očekivanja u crno-bijelom. Prosječno je postizao po 7,9 poena uz 14,9 minuta na terenu u Evroligi, ali bio je daleko od svojih najboljih partija iz Bolonje, u kojima je bio i čovjek odluke u pojedinim utakmicama najjačeg takmičenja.
Zbog toga nikoga neće iznenaditi ovaj rastanak, s obzirom na to da je Obradović od početka priprema otvoreno pričao o Lundbergovom statusu.
"Odluka je donesena još ljetos, da se ne vraćamo"
Košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos i košarkaš Partizana Ife Lundberg.
Ife Lundberg
"Lundberga kao opciju nijednog trenutka nisam razmatrao. Ne vjerujem ni bilo ko drugi u klubu, ta odluka je doneta još ljetos, ali da se ne vraćamo na to. To su stvari koje su bile i donesene ljetos", govorio je Obradović ranije ove sezone.
U međuvremenu, Partizan se sprema za gostovanje Olimpijakosu bez kapitena Vanje Marinkovića, koji neće igrati zbog povrede leđa, kao i Džabarija Parkera, prve zvijezde ekipe čiji početak u ekipi Željka Obradovića za sada ne ide prema planu.