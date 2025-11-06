logo
Bliži se rastanak u Partizanu: Obradović ga odavno precrtao i nije ni pomišljao na njega

Autor Haris Krhalić
0

Gabrijel "Ife" Lundberg napušta Partizan i odlazi u Makabi.

Ife Lundberg ide u Makabi Tel Aviv Izvor: MN PRESS

Danski košarkaš Gabrijel Ife Lundberg uskoro će napustiti Partizan i preseliti se u Makabi iz Tel Aviva. Danski košarkaš će u decembru svoj 31. rođendan dočekati kao igrač "Ponosa Izraela", najavio je tamošnji portal "One", čime će biti razmršena komplikovana situacija u kojoj je van tima još od početka sezone.

Danac je prošle sezone stigao iz Virtusa kao jedno od najzvučnijih pojačanja, ali nije opravdao očekivanja u crno-bijelom. Prosječno je postizao po 7,9 poena uz 14,9 minuta na terenu u Evroligi, ali bio je daleko od svojih najboljih partija iz Bolonje, u kojima je bio i čovjek odluke u pojedinim utakmicama najjačeg takmičenja.

Zbog toga nikoga neće iznenaditi ovaj rastanak, s obzirom na to da je Obradović od početka priprema otvoreno pričao o Lundbergovom statusu.

"Odluka je donesena još ljetos, da se ne vraćamo"

"Lundberga kao opciju nijednog trenutka nisam razmatrao. Ne vjerujem ni bilo ko drugi u klubu, ta odluka je doneta još ljetos, ali da se ne vraćamo na to. To su stvari koje su bile i donesene ljetos", govorio je Obradović ranije ove sezone.

U međuvremenu, Partizan se sprema za gostovanje Olimpijakosu bez kapitena Vanje Marinkovića, koji neće igrati zbog povrede leđa, kao i Džabarija Parkera, prve zvijezde ekipe čiji početak u ekipi Željka Obradovića za sada ne ide prema planu.

Tagovi

KK Partizan Makabi Tel Aviv Ife Lundberg

Komentari 0

