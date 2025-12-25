"Prije 5 minuta su mi rekli za to pravilo": NBA pojačanje Partizana zna šta će da mu bude problem u Evropi

Kameron Pejn je otkrio da još uvijek ne zna sva pravila u evropskoj košarci, da ih uči i da se nada da neće ponavljati greške.

Kameron Pejn (31) došao je u Partizan kao veliko pojačanje iz NBA lige. Već je na treninzima sa ekipom i želi što prije da se adaptira kako na nove saigrače, tako i na pravila koja važe u Evropi i koja se razlikuju od onih iz Amerike.

"Kada sam bio u NBA ligi ulazio sam sa klupe. Nisu me toliko udvajali, sa tim sam se više suočavao na koledžu. Mislim da će da bude drugačije ovdje. Kada kažem drugačije, mislim na defanzivne šeme, moram da se pripremim za to", počeo je Pejn.

Saigrači su već počeli da ga uče neka nova pravila, poput onoga da ne može on kao igrač da poziva tajm-aut, što važi u NBA.

"Neka pravila su drugačije. Prije pet minuta su mi rekli da ne mogu ja da zovem tajm-aut. Objasnili su mi i da tehnička i nesportska zajedno mogu da te izbace iz igre. Moram da naučim još neke stvari. Košarka je košarka i želim da se takmičim na najvišem nivou. Spreman sam da igram. Naučiću pravila. Ako napravim grešku, potrudiću se da je ne ponovim."

"Hemija u timu možda nije najbolja sada"

Jedno od pitanja koje je Pejn dobio na konferenciji bilo je i o privikavanju na saigrače. Svjestan je da atmosfera u ekipi nije dobra zbog poraza i svega što se dešava.

"Hemija možda trenutno nije najbolja, ali ćemo naći način da igramo zajedno. Poenta je da se zabavljamo na terenu. Novi trener je došao, ovo je reset, novi trener, novi bek. Hemija mora da se popravi, da igramo i pobjeđujemo zajedno. Moramo kao ekipa da pobjeđujemo. Bilo je zabavno na treninzima, ali ne baš toliko. Jer dosta učim i dalje. Hranim se energijom sa tribina i jedva čekam to", zaključio je Pejn.

Kameron Pejn je američki košarkaš rođen u Memfisu 8. avgusta 1994. godine i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž "Marej stejt" i potom je kao 14. pik na draftu 2015. godine izabran od strane Oklahome.

Bio je dio Tandera dve sezone i imao je dosta problema sa povredama. Potom je otišao u Čikago Bulse, pa u Klivlend. Zatim je sezonu 2019/20 završio u Kini (Šanksi Longs), pa se vratio u Ameriku i preko Rrazvojnog tima Dalasa uspio da se izbori za povratak u NBA. Igrao je za Finiks, Milvoki, Filadelfiju i Njujork Nikse prije dolaska u Partizan. Ukupno je odigrao 477 mečeva u NBA ligi i ima prosjek od 7,8 poena, 3,2 asistencije i 2 skoka po utakmici.

