Izbacili Zvezdu i odmah stali u Ligi Evrope!

Nakon što su prošli dvomeč protiv Crvene zvezde, fudbaleri Lila ispali od Aston Vile.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde takmičenje u Ligi Evrope završili su nakon poraza u dvomeču od Lila, a francuski predstavnik stao je odmah na sljedećoj prepreci - Aston Vila je na oba meča bila bolja od tima koji je eliminisao srpskog šampiona. Nakon što je u prvom meču golom Olija Votkinsa stigla do minimalne pobjede, engleska ekipa bila je duplo ubjedljivija na svom terenu - 2:0.

Pogotke za Aston Vilu postigli su Džon Mekgin u 54. minutu susreta i Lion Bejli u 85. minutu utakmice, kada je na ovaj dvomeč i zvanično stavljena tačka. Aston Vila, koja je ligaški dii takmičenja završila kao drugoplasirana - sa istim brojem bodova kao Olimpik iz Liona - zasluženo je prošla u četvrtfinale jer je pred svojim navijačima bila daleko bolji rival na terenu.

Što se tiče ostalih mečeva koji su u Ligi Evrope igrani u četvrtak uveče, Frajburg je potpuno razbio Genk (5:1), a Selta iz Viga napravila je iznenađenje i eliminisala Olimpik iz Liona (2:0) pred njegovim navijačima. Pomagali su joj crveni kartoni, ali nisu oni bili jedino što je dijelilo španski i francuski klub.

Ekipa Notingem Foresta eliminisala je Mitjiland tek nakon penala i to nakon što joj je poništen pogodak u 119. minutu utakmice. Pobjeda (2:1) nakon 120 minuta, uz asistenciju Nikole Milenkovića za prvi gol, odvela je meč do penal-serije, a tamo smo vidjeli samo po tri udarca. Fudbaleri Notingem Foresta iskoristili su sve tri šanse, a fudbaleri Mitjilanda nijedan od tri šutnuta penala.

Kao što smo već rekli, Aston Vila je eliminisala Lil, a istim rezultatom (2:0) Porto je bio bolji od Štutgarta. Ubjedljivu pobjedu ostvario je Betis koji je razbio ekipu Panatinaikosa (4:0), a najveću dramu vidjeli smo u Rimu. Igralo se gotovo do ponoći u glavnom gradu Italije, gdje je Bolonja ostvarila spektakularnu pobjedu (4:3) i stigla u četvrtfinale. Tražili su fudbaleri Rome penal u 122. minutu meča, ali ga nisu dobili...

Svi parovi četvrtfinala Lige Evrope:

Braga - Betis

Frajburg - Selta

Porto - Notingem Forest

Bolonja - Aston Vila

