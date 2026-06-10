Milorad Mažić zbog Marija Mandžukića ostao bez finala Mundijala

Milorad Mažić, najbolji srpski sudija, sudio je finale Lige šampiona 2018. godine, ali nije dobio priliku na Svjetskom prvenstvu zbog plasmana Hrvatske. Uprkos tome što su mu okončali san, Mažić je u izuzetno dobrim odnosima sa njima.

Izvor: MN PRESS

Najbolji srpski sudija svih vremena Milorad Mažić bio je na vrhuncu forme 2018. godine, kada je sudio finale Lige šampiona, a malo je falilo da dobije priliku i u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji. Sudio je sjajno i na tom turniru, međutim zbog iznenađenja koje je napravila Hrvatska i plasirala se u finale - Mažić je morao da bude "precrtan".

Sudio je četvrtfinalni derbi između Brazila i Belgije i njegov tim je odradio dobar posao: "Ako se taj posao odradi dobro, to je bila neka ulaznica da se nadamo finalu. Sudije za finale najčešće se biraju iz četvrtfinalnih utakmica", objašnjava Mažić za "Indeks".

"Polufinale Engleske i Hrvatske gledao sam na stadionu. Podsvjesno znate da ishod utiče na vašu budućnost... Pa, svi mi imamo ambicije", kazao je Mažić koji je gledao kako mu Mandžukić "izbija" finale iz biografije: "Kad vidite da Mandžukić više ne može da hoda, da je povrijeđen, ali ne želi da bude zamijenjen i onda postigne gol koji vodi Hrvatsku u finale... Poslije meča bilo nam je jasno da je za nas Svjetsko prvenstvo završeno. Niko nikada iz bivše Jugoslavije nije sudio službeni meč drugoj reprezentaciji s tih prostora. Možda je to još uvijek svježe."

Mažić hvali Hrvate

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia





Interesantno je da je Mažić taj meč gledao sa sudijama iz Argentine - koje su znale da ništa od njih u finalu ako Engleska prođe zbog istorijske netrpeljivosti - ali srpski sudija ništa nije zamjerio Hrvatima s kojima ima odličan odnos.

"Primjeri sa svim hrvatskim igračima su bili... Ma, Luka Modrić... Luka je Luka", kazao je Modrić: "I kad se buni i vrši pritisak, on to radi s mjerom. Koristio je to što pričamo istim jezikom. Kod njega sam uvijek vidio želju za pobjedom kao kod malog djeteta. Odnos s njim uvijek je bio fenomenalan. Luka Modrić je brend hrvatskog fudbala zadnjih dvadesetak godina".

S poštovanjem priča i o Ivanu Rakitiću: "To je gospodin čovjek u kopačkama. Nikad nijedne rasprave s njim nije bilo. Uvijek je bilo ugodno sresti ga", kazao je Mažić i ističe da je Ivan Perišić "gromada", dok hvali i Lovrena i Ćorluku.

"Lovren je napravio vrhunsku karijeru, gospodin na terenu. Kroz te odnose i komunikaciju i ja sam učio i rastao", dodao je on.

Vidi opis Milorad Mažić zbog Marija Mandžukića ostao bez finala Mundijala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: MN PRESS Br. slika: 26 26 / 26

(MONDO)