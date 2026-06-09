Ovdje će se igrati finale Mundijala 2026: Navijači će imati veliki problem da stignu na najbitniji meč

Stadion MetLife nalazi se oko osam kilometara od Njujorka, a do njega je jako teško stići.

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Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine počinje za samo nekoliko dana, pa je red da se upoznamo sa mjestima na kojima će se igrati utakmice koje prati čitava planeta. Jedan od najzanimljivijih stadiona domaćina biće "MetLajf" stadion u okolini Njujorka, gdje će biti odigrana i posljednja utakmica na ovogodišnjem turniru.

Inače, ovo je jedan od najpoznatijih stadiona na svijetu, na njemu se redovno odigravaju spektakularni mečevi američkog fudbala. Nije nepoznat ni ljubiteljima evropskog fudbala jer je tokom posljednjih petnaestak godina redovno dočekivao najbolje timova sa našeg kontinenta i davao im priliku da šire ljubav prema pravom fudbalu.

Kako je građen MetLife?

Stadion MetLife zvnično se nalazi u Njujorku, ali to nije baš u potpunosti tačno. On je čak osam kilometara zapadno od grada i najpreciznije bi bilo reći da se nalazi u Istočnom Ruterfordu. Do njega je jako teško stići jer je građen uz klasično američko razmišljanje - svako ide na utakmicu svojim prevozom. Okružuju ga nepregledni parkinzi, a pješke ne može uopšte da se priđe pa je zbog toga i izdato upozorenje navijačima koji dolaze u SAD.

Sam stadion građen je između 2008. i 2010. godine, ima kapacitet 82.500 mjesta, a po današnjim cijenama njegova izgradnja koštala bi oko 2,4 milijarde dolara. Po tom parametru nije ni blizu najskupljem stadionu na kojem će se igrati Mundijal 2026, a ni po kapacitetu nije najveći.

Zanimljivo je da se MetLife gradion baš pored "Džajants stadiona", koji je 2010. godine srušen, pa postoje fotografije nastale iz vazduha na kojima se vide oba stadiona. Oni se praktično dodiruju i predstavljaju prošlost i budućnost sporta u Njujorku. Neobično je i to što novi stadion nema izgrađen krov, ali i to što ima čak četiri svlačionice - po jednu za oba tima koji ga koriste kao svoj stadion i još dvije za timove koji im gostuju.

Šta će se igrati na stadionu MetLife?

Stadion u Njujorku biće domaćin osam mečeva tokom Svjetskog prvenstva, uključujući i najbitniji meč turnira - finale koje se igra 19. jula. Prije toga će se na stadionu Met Life odigrati pet mečeva u grupnoj fazi i još dvije utakmice u nokaut fazi turnira.

Ovo su svi mečevi:

Brazil - Maroko

Francuska - Senegal

Norveška - Senegal

Ekvador - Njemačka

Panama - Engleska

Pobjednik grupe I - Jedan od trećeplasiranih timova

Meč osmine finala između pobjednika utakmica 76 i 78

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026

Na MetLife stadionu u Njujorku igraće se finale Mundijala 2026. Izvor: Youtube/TFC Stadiums

U grupi I takmičiće se Francuska, Norveška, Senegal i Irak, pa se čini da će pobjednik te grupe biti dobro upoznat sa terenom na kojem će igrati prvi meč nokaut faze. Sa druge strane, teško je odrediti ko će im biti rival, jer su im potencijalni protivnici trećeplasirani timovi iz grupa C, D, F, G i H.

Šta je do sada održano na stadionu MetLife?

Kao što smo već rekli, stadion "MetLife" je dom ekipa Njujork Džetsi i Njujork Džajantsi, pa se na njemu redovno održavaju mečevi NFL lige. Takođe, na ovom mjestu odigran je jedan "Super Bowl", najbitnija utakmica u sezoni američkog fudbala. Bilo je to 2014. godine kada je Sijetl savladao Denver.

Redovno su se na stadionu u Njujorku održavali mečevi u američkom fudbalu koledž timova, ovo zdanje bilo je dom i vrlo popularnog profesionalnog rvanja, a ugostio je čak i hokej na ledu. Tada se pod vedrim nebom igrala NHL - najbolja hokejaška liga na planeti.

Što se tiče fudbalskih utakmica, MetLife ima impresivnu istoriju velikih događaja. Ubrzo nakon otvaranja na njemu su prijateljske mečeve igrali Meksiko i Ekvador, odnosno SAD i Brazil. Narednih godina u Njujorku su se igrale prijateljske utakmice najboljih svjetskih klubova koji su ljetne pauze provodili na pripremama u SAD, a MetLife je bio domaćin i nekoliko važnih takmičenja poput Gold Kupa 2011. i 2015. godine, Kopa Amerike 2016. i 2024. godine, kao i FIFA svjetskog prvenstva za klubove 2025. godine.