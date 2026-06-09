289 igrača na Mundijalu igra za zemlju u kojoj nije rođeno!

Svjetsko prvenstvo u fudbalu biće prava slika globalizovanog svijeta. Jako je malo timova sastavljeno od igrača rođenih isključivo na prostoru te države.

Izvor: Emma Wallskog / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Na ovom Svjetskom prvenstvu igraće čak 289 igrača koji ne igraju za zemlju rođenja, a samo osam nacionalnih timova imaće sve igrače rođene na teritoriji svoje države. U pitanju su Brazil, Južna Afrika, Češka, Kolumbija, Saudijska Arabija, Austrija, Švedska i Panama.

Videli smo da čak sedam Srba igra za druge reprezentacije na Mundijalu - recimo Jovo Lukić koji je rođen u Šapcu ili Samed Baždar koji je igrao za mlađe selekcije Srbije.

Veliki broj igrača rođenih u Francuskoj nastupa za druge selekcije, u timovima Tunisa, Haitija, Senegala, Obale Slonovače i ostalih afričkih država.

Imamo i ekstremne primjere pa je tako tim Kurasaa sastavljen isključivo od igrača rođenih van zemlje osim Tahita Čonga. Kurasao može da se pohvali samo igračima iz Holandije, čija je bio kolonija.

Bosna i Hercegovina ima igrače iz Srbije, Austrije, Hrvatske, Njemačke, Švedske, SAD , Danske, Slovenije i Švajcarske. Hrvati imaju gastarbajtere iz Njemačke, Austrije, Švajcarske i BIH. Nijemci imaju Valdemara Antona rođenog u Uzbekistanu, Englezi Marka Geija iz Obale Slonovače, Japanci Diona Suzukija iz SAD, Špancima igra Ajmerik Laport rođen u Francuskoj, a Argentinci imaju Nika Paza iz Španije i Đulijana Simeonea iz Italije.

En esta Copa Del Mundo, habrá 289 jugadores que NO REPRESENTARÁN a su país de nacimiento en el Mundial.



@Jaimefmaciaspic.twitter.com/WQgxiyPYxJ — BARRAS DEL MUNDO ⚽ (@Barras_LATAM)June 2, 2026

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