Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa kritikama zbog neprijatnog dočeka delegacija na Svjetskom prvenstvu, uključujući rigorozne provjere gostiju.

Izvor: Twitter/@polymarketsports/Screenshot

Kritikovani su Rusija i Katar kao prethodni domaćini Svjetskog prvenstva, međutim ono što sada rade Sjedinjene Američke Države ne može da se poredi sa tim. Vidjeli smo kako je somalijskom sudiji odbijena viza, da su na čekanju još neki članovi delegacije Irana, dok i neke druge države trpe torturu.

Američke vlasti iživljavaju se na onima koji su im gosti, tako da su do gole kože pretreseni svi oni koji ne dolaze iz neke od "razvijenih zemalja". Preciznije, na meti su svi oni koji lično ne odgovaraju Donaldu Trampu.

Reprezentacije tek stižu na Svjetsko prvenstvo i već suočavaju sa neprijatnim scenama, tako da su se pojavili snimci na kojima se vidi kako se policija i obezbjeđenje ponašaju prema gostima iz Uzbekistana i Senegala. A pričalo o učesnicima Mundijala, šta tek onda čeka one koji dolaze kao navijači?

Tako su Senegalci po sletanju u Sjedinjene Američke Države "skinuti" na pisti, ali bukvalno. Pregledali su im sve, od cipela do torbi, a morali su da ćute. Toliko o gostoprimstvu.

La délégation de l’Ouzbékistan est sortie du bus pour jouer son match de préparation à New York face aux Pays-Bas et… CONTRÔLE DE SUITE. pic.twitter.com/eVrIR7tp8Z — Actu Foot (@ActuFoot_)June 8, 2026



Neprijatne scene doživjeli su i Uzbekistanci koji su imali naknadnu provjeru u SAD. Nakon prve na aerodromu, njihova delegacija je "skinuta" i kada je autobusom krenula na trening, čime je još jednom pokazano da Amerikanci uopšte ne mare da li će ostaviti dobar utisak.

INSANE!



This is how the Senegal National Team were received upon their arrival to the United States for the 2026 World Cup.



@miss_sycoumba56pic.twitter.com/EqvcCtohOU — Polymarket FC (@PolymarketFC)June 8, 2026



Sad samo zamislite da se ovo dogodilo Amerikancima u Senegalu ili Uzbekistanu, kako bi reagovale tamošnje vlasti...

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