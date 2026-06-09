Bruka i sramota: FIFA dozvolila Trampu da bira ko sudi na Svjetskom prvenstvu

Odbijanje vize sudiji Omaru Artanu izaziva skandal pred Svjetsko prvenstvo, dok FIFA ostaje pasivna prema američkim vlastima.

Izvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Somalijski sudija Omar Abdulkadir Artan nije dobio vizu za Sjedinjene Američke Države i kako sada stvari stoje - zbog toga neće učestvovati na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Iako je u pitanju dugogodišnji arbitar sa FIFA znakom, američke vlasti odlučile su da ga šikaniraju i da mu ne dozvole dolazak na Mundijal, dok je američki predsjednik Donald Tramp izvrijeđao njegovu državu nazvavši je "najgorom na svijetu".

Iako bi bilo gdje na svijetu FIFA intervenisala, kada je u pitanju SAD - sada se "pravi luda". Preciznije, ističu čelnici FIFA da se neće miješati u odluku američkih vlasti i da zbog toga Omar Abdulkadir Artan zapravo može da zaboravi na Mundijal.

"FIFA može da potvrdi da sudija Omar Abdulkadir Artan neće biti u mogućnosti da trenira i sudi na Svjetskom prvenstvu 2026, pošto mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Američke Države", navodi se u saopštenju FIFA u kome imaju i previše razumijevanja za ovakvu odluku SAD.

"FIFA nije uključena u imigracione procedure zemlje domaćina, uključujući odlučivanje o izdavanju viza, i obavještena je od nadležnih organa da se status gospodina Artana za sada neće mijenjati. U skladu sa praksom sa prethodnih FIFA takmičenja, vlada zemlje domaćina na kraju odlučuje kome će biti izdata viza i kome će biti dozvoljen ulazak u zemlju", dodaje se u ovom saopštenju.

Inače, krovna fudbalska asocijacija u Africi proglasila je Artana najboljim afričkim sudijom za 2025. godinu. On nije jedini kome je zabranjen dolazak na Svetsko prevnstvo, jer je Amerika odbila da izda vize i pojedinim članovima iranske delegacije.

Cijeli tim, stručni štab i predstavnici Irana izašli su iz aviona sa majicama na kojima je pisao broj "168", u znak sjećanja na 168 školaraca ubijenih u jednom padu granate u februaru, u toku napada izraelsko-američke koalicije na tu zemlju, pa tako imamo skandal pred turnir koji nije još zvanično ni startovao. "Žurka" počinje 11. juna.

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