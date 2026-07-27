Slovenački napadač Ester Sokler postaće novi igrač Makabija iz Tel Aviva, a Radnički iz Kragujevca dobija milion evra.

Izvor: MN PRESS

Nekoliko srpskih klubova bilo je zainteresovano da tokom ljeta dovede u svoje redove slovenačkog napadača Estera Soklera (27), ali će dosadašnji fudbaler kragujevačkog Radničkog nastaviti karijeru van Srbije. Nakon kratke i veoma uspješne epizode u Superligi, Sokler u transferu teškom 1.000.000 evra prelazi u Makabi iz Tel Aviva - nekoliko mjeseci nakon što je otkupljen.

Sokler će u novom klubu dobiti trogodišnji ugovor težak 400.000 evra po sezoni, a navodno je već stigao u Izrael gdje će nastaviti karijeru. Transfer je mogao da bude završen i ranije, ali je zbog bezbjedonosne situacije posao bio na čekanju - taman toliko da Sokler upiše još jedan nastup u dresu srpskog kluba.

Vidi opis Milionski transfer kluba iz Superlige Srbije: Otišao je najbolji strijelac ekipe Feđe Dudića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Bio je to okruglo 30. meč koji je Slovenac odigrao za tim iz Šumadije, čiji je najbolji fudbaler bio u prethodnoj sezoni. Postigao je čak 15 golova, imao i dvije asistencije, pa se može reći da je bio ključan za opstanak Kragujevčana u elitnom rangu srpskog fudbala. Sada će takve partije naplatiti potpisivanjem ugovora sa Makabijem.

Tokom ljetnjeg prelaznog roka pominjalo se da je Crvena zvezda zainteresovana za Estera Soklera jer je Dejan Stanković bio zadovoljan njegovim nastupa u srpskom fudbalu, ali ta priča nije konkretizovana. Pričalo se i da je Vojvodina spremna da plati obeštećenje kako bi sa Soklerom u timu ciljala trofeje u srpskom fudbalu, a sporadično se pominjalo i da je Železničar iz Pančeva zainteresovan za Slovenca zbog evropskih obaveza.

Na kraju se napadač koji je u Sloveniji igrao za Krško, Radomlje i Celje, pa zatim za Aberdin u Škotskoj, seli u Makabi iz Tel Aviva što će biti kruna njegove dosadašnje karijere. Prije nekoliko nedjelja Sokler je debitovao za seniorsku selekciju svoje zemlje, pa se može reći da će mandat u Srbiji pamtiti po lijepom.

Bonus video:

Pogledajte 00:51 Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara Izvor: Arena 2 Premium Izvor: Arena 2 Premium

(MONDO)