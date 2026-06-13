Feđa Dudić ponovo preuzeo Radnički 1923

Izvor: Elmedin Hajrović / ATA images

Fudbalski stručnjak iz BiH Feđa Dudić (43) vratio se u Radnički 1923 iz Kragujevca. Poslije kratke, 10-mjesečne epizode u Mariboru u Sloveniji, on će opet sjesti na klupu sa koje je ustao početkom prošle godine.

Dudić je najuspješniji trener u istoriji Radničkog 1923, dva puta ga je u prethodne dvije sezone uveo u Evropu, a sada je ponovo na mjestu uspjeha. Sa direktorom kluba Igorom Konatorom potpisao je ugovor na dvije godine, do 2028.

"Ovo je potvrda da Radnički gradi dugoročnu stabilnost, vjeruje u kontinuitet i da sa Feđom na čelu ne odustajemo od samog vrha srpskog fudbala! Veliki povratak Feđe Dudića i zvanična prozivka tima za novu sezonu zakazani su za ponedjeljak, 15. jun, u 18 časova na stadionu ’Čika Dača’. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Još jače, još bolje!", saopštio je Radnički 1923, koji je prethodnu sezonu završio u plej-inu, što je ispod standarda koje je Dudić postavio.

Vidi opis Feđa Dudić se vratio u srpski fudbal: Stručnjak iz BiH opet na mjestu uspjeha Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Prethodni Dudićev mandat u Radničkom 1923 trajao je dvije godine, od ljeta 2023. do leta 2025. i u tom periodu je vodio "crvene đavole" na 78 utakmica, uz učinak od 38 poena, 14 remija i 26 poraza. Prethodno je vodio GOŠK iz Gabele, Velež i Sarajevo u rodnoj Bosnoj i Hercegovini.