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Feđa Dudić se vratio u srpski fudbal: Stručnjak iz BiH opet na mjestu uspjeha

Feđa Dudić se vratio u srpski fudbal: Stručnjak iz BiH opet na mjestu uspjeha

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Feđa Dudić ponovo preuzeo Radnički 1923

Feđa Dudić vratio se u Radnički 1923 Izvor: Elmedin Hajrović / ATA images

Fudbalski stručnjak iz BiH Feđa Dudić (43) vratio se u Radnički 1923 iz Kragujevca. Poslije kratke, 10-mjesečne epizode u Mariboru u Sloveniji, on će opet sjesti na klupu sa koje je ustao početkom prošle godine.

Dudić je najuspješniji trener u istoriji Radničkog 1923, dva puta ga je u prethodne dvije sezone uveo u Evropu, a sada je ponovo na mjestu uspjeha. Sa direktorom kluba Igorom Konatorom potpisao je ugovor na dvije godine, do 2028.

"Ovo je potvrda da Radnički gradi dugoročnu stabilnost, vjeruje u kontinuitet i da sa Feđom na čelu ne odustajemo od samog vrha srpskog fudbala! Veliki povratak Feđe Dudića i zvanična prozivka tima za novu sezonu zakazani su za ponedjeljak, 15. jun, u 18 časova na stadionu ’Čika Dača’. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Još jače, još bolje!", saopštio je Radnički 1923, koji je prethodnu sezonu završio u plej-inu, što je ispod standarda koje je Dudić postavio.

Prethodni Dudićev mandat u Radničkom 1923 trajao je dvije godine, od ljeta 2023. do leta 2025. i u tom periodu je vodio "crvene đavole" na 78 utakmica, uz učinak od 38 poena, 14 remija i 26 poraza. Prethodno je vodio GOŠK iz Gabele, Velež i Sarajevo u rodnoj Bosnoj i Hercegovini.

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Tagovi

Feđa Dudić Superliga Srbije FK Radnički 1923 Kragujevac

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