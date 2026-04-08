Zlatko Zahovič "opleo" po Feđi Dudiću: "Mene je sramota šta priča trener iz BiH"

Feđa Dudić je bio heroj Radničkog iz Kragujevca i potom je dobio posao u Mariboru, gdje mu za sada ne ide kako je zamislio.

Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Legendarni slovenački fudbaler Zlatko Zahovič ne da mira Feđi Dudiću otkako je sjeo na klupu njegovog Maribora. Bivši sportski direktor "ljubičastih" opet je udario na Dudića i smatra da je zbog njega izgubljena bitka za šampionsku titulu, pošto poslije poraza od Celja (1:0) to ne djeluje realno.

"Maribor je imao posjed u kvantitetu, ali ne i u kvalitetu. Imali su veći posjed, ali su bili potpuno bezopasni. Pokušavali su nešto individualnim akcijama, međutim, Maribor taj kvalitet nema. Kada ekipa ima loptu, ne zna šta da radi s njom. Nema principe igre. Ne znam šta oni treniraju, to je potpuno nestručno i neće biti bolje", rekao je Zlatko Zahovič pripisujući krivicu treneru iz BiH koji je od jesenas na klupi Maribora.

"Kada je došao rekao je da je cilj Maribora drugo mjesto. To da bude Mariborov cilj? Pa, mene je sramota. Prođeš kroz klub, vidiš sve trofeje i onda kažeš - drugo mjesto. Razumijem da su možda željeli da skinu pritisak sa trenera, ali nije prikladno da se to izgovara u javnosti. Neodgovorno je. Ideš na derbi i kažeš kako Maribor nije favorit. Da sam ja sportski direktor on ne bi ni išao na utakmicu u Celju, mjesto u autobusu bi mu ostalo prazno. Jer, ako ne vjeruješ u pobjedu, zašto uopšte ideš na meč", naglasio je bijesni Zlatko Zahovič.

Interesantno je da je Feđa Dudić od dolaska u Sloveniju ukazivao na niz stvari koje mu se ne sviđaju, a Zlatko Zahovič sada ističe da je i sam trener iz BiH - koji se proslavio na klupi Veleža i Radničkog iz Kragujevca - i te kako odgovoran za stanje stvari.

"Maribor je uvijek favorit u Sloveniji. Na svakom terenu, bez obzira na poziciju na tabeli. Taj DNK mora da bude u klubu, jer govorimo o najtrofejnijem u zemlji", zaključio je Zahovič.

Celje, koje je vodio Albert Rijera, ima 12 bodova više od Maribora.







