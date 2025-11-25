logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vladimir Stojković predložio trenera za Partizan: "Dovedite Feđu Dudića, za šest mjeseci će mu svi skandirati ime"

Vladimir Stojković predložio trenera za Partizan: "Dovedite Feđu Dudića, za šest mjeseci će mu svi skandirati ime"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Interesantan prijedlog Vladimira Stojkovića oko novog trenera Partizana.

vladimir stojkovic fedja dudic za trenera partizana Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Partizana Vladimir Stojković gostovao je u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" i tom prilikom dotakao se aktuelne situacije u Humskoj, predloživši usput i novog trenera. Znamo da je Partizan nedavno smijenio Srđana Blagojevića i nakon kratke potrage izabrao je Nenada Stojakovića iz Teleoptika koji nije na najbolji način započeo svoj mandat, tako da je Stojković imao već spremno rješenje za crno-bijele.

U pitanju je njegov bivši trener Feđa Dudić koji je izvrsno vodio Radnički iz Kragujevca i ljetos je u ekipu doveo i Stojkovića, ali je saradnja kratko trajala jer je trener iz BiH podnio ostavku poslije debakla protiv ekipe s Farskih Ostrva.

"Mnogo cijenim Feđu Dudića i sada to mogu da kažem: On je profil trenera za djecu Partizana. On bi sigurno vratio publiku, a poslije šest mjeseci bi mu "grobari" skandirali njegovo ime", dodao je.

"Znam koliko bi Feđa volio da dođe u Partizan i koliko je spreman za to. Siguran sam da će doći jednog dana. Smatram da sam kompententan da pričam o tome, jer znam šta se u Partizanu traži", naglasio je Stojković.

Gdje je Feđa Dudić?

Interesantno je da se Feđa Dudić poslije ostavke u Kragujevcu spominjao kao trener Sarajeva i Hajduka, da bi potom ipak završio u Mariboru. Za sad je ovu slovenačku ekipu vodio na sedam prvenstvenih utakmica i osvojio je 11 bodova - ima tri pobjede, dva remija i jedan poraz. Takođe, ispao je već iz Kupa.

Ugovor sa Mariborom potpisao je na dvije godine, pa je čak i to finansijski izazov za Partizan u ovom trenutku koji se odlučio da iz sopstvenih redova "povuče" trenera za prvu ekipu, pošto finansijska situacija nije dobra.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Mateja Zuvić gol protiv Partizana
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Stojković Feđa Dudić FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC