Potvrđeno za Mondo: Feđa Dudić novi trener Maribora

Feđa Dudić ima novi angažman.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je napustio Radnički iz Kragujevca, Feđa Dudić nije dugo bio bez posla. Kako je potvrđeno za Mondo, on je dogovorio sve uslove sa Mariborom te će postati trener ovog kluba.

Dudić će sa novim klubom sutra potpisati ugovor, a sa njim će i njegov stručni štab.

Dudić će na klupi Maribora naslijediti Radomira Đalovića koji je klub vodio samo u dvije utakmice. Njegovom odlasku je prethodio veliki skandal, nakon tuče tuče Omara Rekika i Benžamina Tetea u kojoj je i sam Đalović navodno dobio udarac.

Što se tiče Dudića, 42-godišnji stručnjak je poslije duge igračke karijere u brojnim klubovima u Bosni i Hercegovini vodio GOŠK Gabelu, Velež i Sarajevo, prije jako uspješnog perioda u Radničkom iz Kragujevca odakle je otišao na početku sezone. Nedavno je odbio ponudu podgoričke Budućnosti.

Jasno je da Dudića čeka prvo težak posao da dovede svlačionicu u red. Maribor nakon 10 odigranih kola ima 17 bodova, a toliko imaju i Koper i Bravo. Prvoplasirano Celje još ne zna za poraz te drži prvo mjesto sa 28 bodova.