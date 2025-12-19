Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije 17. kola i gdje su Crvena zvezda i Partizan.

Izvor: MN PRESS

Na taj način Crvena zvezda je popravila svoj skor na 10-7, ali nije skočila na tabeli jer su i svi ostali konkurenti u ovom kolu slavili. Redom su dobijali u ovom kolu i Real Madrid, Olimpijakos, Monako, Fenerbahče, odnosno Žalgiris koji je bio bolji kao što smo rekli od Partizana. Ipak, Zvezda ostaje u plej-in zoni, što je trenutno najvažnije pred dva vezana gostovanja u Pariz (utorak) i Fenerbahče (petak).

Vidi opis Ovo je nova tabela Evrolige poslije duplog kola: Zvezda u plej-inu, Partizan samo tone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 28 / 28

Što se tiče Partizana, sada ima skor 6-11 i samo su tri tima lošija od njega ove sezone u Evroligi. To su Pariz i Bajern, sa pobjedom manje, odnosno Asvel sa dvije manje.

Evroliga rezultati 17. kolo:

četvrtak

Makabi - Valensija 85:82

Panatinaikos - Hapoel 93:82

Olimpija - Fenerbahče 72:87

Real Madrid - Pariz 95:90

petak

Efes - Dubai 76:80

Žalgiris - Partizan 109:68

Monako - Bajern 103:87

Olimpijakos - Asvel 107:84

Barselona - Baskonija

Crvena zvezda - Virtus

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije 17. kola:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!