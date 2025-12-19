logo
Ovo je nova tabela Evrolige poslije duplog kola: Zvezda u plej-inu, Partizan samo tone

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije 17. kola i gdje su Crvena zvezda i Partizan.

Tabela Evrolige poslije 17. kola gdje su Crvena zvezda i Partizan Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio jedan od najtežih poraza u istoriji na gostovanju Žalgirisu (109:68), dok je Crvena zvezda u dramatičnoj utakmici u "Beogradskoj areni" bila bolja od Virtusa (90:89).

Na taj način Crvena zvezda je popravila svoj skor na 10-7, ali nije skočila na tabeli jer su i svi ostali konkurenti u ovom kolu slavili. Redom su dobijali u ovom kolu i Real Madrid, Olimpijakos, Monako, Fenerbahče, odnosno Žalgiris koji je bio bolji kao što smo rekli od Partizana. Ipak, Zvezda ostaje u plej-in zoni, što je trenutno najvažnije pred dva vezana gostovanja u Pariz (utorak) i Fenerbahče (petak).

Što se tiče Partizana, sada ima skor 6-11 i samo su tri tima lošija od njega ove sezone u Evroligi. To su Pariz i Bajern, sa pobjedom manje, odnosno Asvel sa dvije manje.

Evroliga rezultati 17. kolo:

četvrtak

Makabi - Valensija 85:82
Panatinaikos - Hapoel 93:82
Olimpija - Fenerbahče 72:87
Real Madrid - Pariz 95:90

petak

Efes - Dubai 76:80
Žalgiris - Partizan 109:68
Monako - Bajern 103:87
Olimpijakos - Asvel 107:84
Barselona - Baskonija
Crvena zvezda - Virtus

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige poslije 17. kola:



