Evroliga se oglasila poslije bruke Partizana

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Evroliga se oglasila poslije ubjedljivog poraza Partizana u Kaunasu i na društvenim mrežama je napravila jednu objavu na kojoj piše samo "+41".

Evroliga se oglasila poslije poraza Partizana u Litvaniji Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Partizan je izgubio u Kaunasu prilično lako i ubjedljivo od Žalgirisa (109:68). Loša igra cijelog tima na obje strane terena i zamalo izbegnut najteži poraz u istoriji kluba u Evroligi. Po završetku meča je na društvenim mrežama elitnog takmičenja stigla i jedna objava koja na neki način "pecka" crno-bijele.

"+41", stoji u zvaničnoj objavi Evrolige na kojoj je i fotografija Silvana Franciska koji je u Kaunasu bio najefikasniji igrač na parketu sa 22 poena (4/7 za dv, 1/2 za tri, 1/1 sa penal). Uz to je imao tri asistencije i tri skoka za indeks korisnosti 23.

Najteži evropski poraz crno-bijelih bio je 15. novembra 2013. godine kada je u Moskvi ekipa CSKA došla do trijumfa od 42 poena razlike (88:46).

