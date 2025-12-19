logo
Mirko Ocokoljić nakon bruke Partizana najavio razgovore sa upravom: "Bolje da ne kažem šta je ovo bilo"

Mirko Ocokoljić nakon bruke Partizana najavio razgovore sa upravom: "Bolje da ne kažem šta je ovo bilo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mirko Ocokoljić bio je direktan poslije ubjedljivog poraza Partizana od Žalgirisa u Kaunasu. Najavio je ozbiljne razgovore sa čelnicima kluba u Beogradu.

ocokoljic poslije bruke bolje da ne kazem sta je ovo bilo Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je se obrukao u Kaunasu, Žalgiris je ubjedljivo slavio (109:68). Po završetku utakmice izjavu je dao Mirko Ocokoljić. Trener crno-bijelih bio je direktan i jasan i najavio je ozbiljne razgovore u Beogradu.

"Mislim da moramo da se vratimo kući, da sjednemo svi zajedno, svi mi i igrači i da pričamo sa ljudima koji vode klub, da vidimo šta dalje da radimo. Ovo večeras je bilo neprihvatljivo, veoma loše", rekao je Ocokoljić.

Nastavio je izlaganje u jednom dahu.

"Odgovornost je moja, mislio sam da će igrači da urade bolji posao, nisu spremni. Prihvatam dio krivice za ovo, ali da odigraš na ovakav način, ovo je stvarno... Bolje da ne kažem", zaključio je Ocokoljić.

Pogledajte

00:24
Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

