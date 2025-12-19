Mirko Ocokoljić bio je direktan poslije ubjedljivog poraza Partizana od Žalgirisa u Kaunasu. Najavio je ozbiljne razgovore sa čelnicima kluba u Beogradu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je se obrukao u Kaunasu, Žalgiris je ubjedljivo slavio (109:68). Po završetku utakmice izjavu je dao Mirko Ocokoljić. Trener crno-bijelih bio je direktan i jasan i najavio je ozbiljne razgovore u Beogradu.

"Mislim da moramo da se vratimo kući, da sjednemo svi zajedno, svi mi i igrači i da pričamo sa ljudima koji vode klub, da vidimo šta dalje da radimo. Ovo večeras je bilo neprihvatljivo, veoma loše", rekao je Ocokoljić.

Vidi opis Mirko Ocokoljić nakon bruke Partizana najavio razgovore sa upravom: "Bolje da ne kažem šta je ovo bilo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Screenshot/YouTube/@UBTClujNapoca Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Audrey MCKIE / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nastavio je izlaganje u jednom dahu.

"Odgovornost je moja, mislio sam da će igrači da urade bolji posao, nisu spremni. Prihvatam dio krivice za ovo, ali da odigraš na ovakav način, ovo je stvarno... Bolje da ne kažem", zaključio je Ocokoljić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:24 Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)