Ne igra za Partizan zbog povrede koja se ne vidi: Ljekari odveli Tajrika Džounsa na snimanje, stigli rezultati

Tajrik Džouns propušta meč protiv Žalgirisa zbog povrede. Ljekarski tim odveo ga je na pregled magnetnom rezonancom i nisu mogli da vide o čemu se radi.

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns nije otputovao na meč protiv Žalgirisa (petak) i razlog tome bila je povreda, ali ona se nije vidjela na snimku magnetnom rezonancom, objavio je Mozzart sport.

Partizanov centar je u četvrtak bio na pregledu i nezvanično, doktori nisu utvrdili bilo kakav problem na snimku. Džouns se požalio na bol u natkoljenici, a ljekarski tim crno-bijelih potom ga je odveo na snimanje kompletnih nogu i nije nađena bilo kakva promjena ili povreda, prenosi isti izvor.

Stručni štab crno-bijelih i sportski sektor na čelu sa Žarkom Paspaljem i Mirkom Ocokoljićem ipak su zaključili da je bolje da se ne rizikuje jer Amerikanac osjeća bol, pa je ostao u Beogradu.

Odsustvovao i pri kraju Obradovićevog mandata

On je i pri kraju boravka trenera Željka Obradovića na klupi takođe propustio zbog povrede gostovanje ASVEL-u, na kojem je rizikovao da dobije i tehničku kraj terena. "Tajrikova povreda? Možete da pitate njega ili medicinski tim za to, hvala", kratko je tom prilikom objasnio Obradović.

Nedugo nakon toga, Džouns se vratio u ekipu.

"Neću da igram ako me boli"

Na sugestiju tadašnjeg trenera Željka Obradovića da pitaju Parkera šta je sa njegovom povredom, novinari su i pitali Amerikanca šta se događa sa njim. Odgovorio je kratko - da neće igrati ako osjeti da ne može.

"Znate, uvijek želim da dam sve od sebe na terenu, ako osjetim da to ne mogu, neću da forsiram i da pogoršam stvari. Pričao sam sa medicinskim osobljem, odradili smo prave tretmane i izašao sam na teren."

Ko je u avionu za Litvaniju?

Za razliku od njega, u avionu je bio Džabari Parker koji je odlukom trenera Ocokoljića propustio meč protiv Žalgirisa i očekuje se da dobije ulogu u izostanku važnog visokog igrača. Takođe, podrazumijeva se da će igrati Bruno Fernando i Dilan Osetkovski.