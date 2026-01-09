logo
Crveno-plavi momci i djevojke učesnici defilea za Dan Republike Srpske (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometaši i rukometašice banjalučkog Borca učestvovali su u defileu povodom Dana Republike Srpske.

rk.jpg Izvor: Facebook/RK Borac

Crveno-plavi momci i djevojke bili su učesnici defilea povodom 9. Januara, Dana Republike Srpske u Banjaluci.

“Naši momci, zajedno sa trenerom Nenadom Rađevićem i predsjednikom UO Darkom Savićem, kao i koleginicama iz ŽRK Borac, učestvovali su u defileu povodom Dana Republike Srpske”, saopšteno je iz banjalučkog kluba.

"Sa ponosom i poštovanjem, ŽRK Borac i RK Borac su i ove godine, ispred Rukometnog saveza Republike Srpske, tradicionalno učestvovali u svečanom defileu povodom Dana Republike Srpske – 9. januara.

Vođeni sloganom „Živjeće ognjišta“, pronijeli smo poruku istrajnosti, zajedništva i ljubavi prema korijenima iz kojih smo ponikli. Naša snaga je u tradiciji, a budućnost u mladima koji je s ponosom čuvaju i brane, kako na sportskim terenima, tako i van njih.

Srećan Dan Republike Srpske", navedeno je u saopštenju ŽRK Borac.

Na Trgu Krajine u Banjaluci završen je današnji defile, dio svečane proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

U defileu je učestvovalo 800 policajaca u 14 jedinica i 11 motorizovanih ešalona.

Kroz centar Banjaluke je danas, uz pripadnike MUP-a RS, defilovalo i skoro 2.000 učesnika iz civilnog sektora, odnosno 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona, a Trg Krajine preletjela su i tri helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo RS.

Svi učesnici su se glavnom banjalučkom ulicom kretali uz taktove Paradnog marša, djelo Stanislava Biničkog, a koji je izveo Policijski orkestar.

Sa svečane bine ih pozdravili predstavnici institucija Republike Srpske, predstavnici u zajedničkim bh. institucijama i drugi zvaničnici, a defile pod nazivom “Živjeće ognjište” je ispratilo i stotine građana u centru Banjaluke.

Povodom Dana Republike juče je u Banjaluci otkriveno Spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine, održana svečana akademija i svečani prijem u Vladi.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Podsjetimo, Ustavni sud BiH je prije 10 godina Dan RS proglasio neustavnim na apelalaciju Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratke akcije (SDA), kao i tri godine kasnije nakon što je to zatražilo devet Bošnjaka i Hrvata, delegata Vijeća naroda Republike Srpske.

Sud je u obje odluke naglasio da ne osporava postojanje samog praznika Dan Republike Srpske, već samo izbor datuma 9. januar kao neustavan. Međutim, u praksi se 9. januar i dalje obilježava u Republici Srpskoj, uprkos presudama.


(MONDO)

