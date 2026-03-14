Krivaji bodovi u Boriku, novi peh zadesio "osice"

Rukometašice Borca poražene su u duelu sa Krivajom pred domaćom publikom (23:27).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Rukometašice Borca napravile su ovog vikenda novi korak unazad u borbi za titulu u Premijer ligi BiH.

Desetkovane brojnim povredama, crveno-plave su doživjele poraz u Boriku u duelu sa Krivajom (23:27), što im je već treći neuspjeh u 2026. godini. Prethodno su poražene u Grudama (36:31) i Mostaru (33:29), pa su tako ostale na 20 bodova, dva manje od Hadžića, od kojih trenutno imaju dva meča više.

Uz već ranije povrede koje su doživjele Lana Lončar i Ivana Bobić, banjalučki tim je danas ostao i bez Slađane Andrić, koja zbog teške povrede ruke u drugom poluvremenu nije mogla u odlučujućim trenucima da pomogne saigračicama.

U domaćoj ekipi, istakle su se Sandra Đurašinović i Milana Railić, koje su po šest puta zatresle protivničku mrežu, dok je Dragana Vukosavljević, koja je pred kraj susreta doživjela povredu koljena, na golu imala 9 intervencija.

Kod gošći, prvi strijelac bila je Vildana Bajrić sa 6 golova, dok su Sara Bašić-Salkić i Hena Ridžal dodale po 5.

