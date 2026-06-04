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Gotova saga: Najveća želja Dejana Stankovića stiže na Marakanu, poznati detalji

Gotova saga: Najveća želja Dejana Stankovića stiže na Marakanu, poznati detalji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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FK Crvena zvezda je poslije dugih pregovora uspjela da obezbijedi potpis Mohameda Abu Fanija.

Mohamed Abu Fani dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: Claudio Giovannini / Zuma Press / Profimedia

FK Crvena zvezda obezbedila je prvo ljetno pojačanje. Uprava kluba je ispunila veliku želju Dejana Stankovića, te na Marakanu stiže reprezentativac Izraela Mohamed Abu Fani.

Vezista predstavlja značajnu akviziciju srpskog šampiona, koji je sa Stankovićem uspješno sarađivao još u Ferencvarošu. Nekoliko nedjelja su trajali pregovori, a sada je poznato i pod kojim uslovima stiže Izraelac.

Mohamed Abu Fani će biti plaćen 1.000.000 evra fiksno, dok je u igri i 300.000 evra bonusa, u zavisnosti od timskih uspjeha Crvene zvezde. Abu Fani je u minuloj sezoni odigrao 25 utakmica, zabilježivši četiri gola i 10 asistencija.

Očekuje se da na Marakani donesu odluku oko sudine Tomaša Handela čija je pozicija ugrožena nakon angažmana novog igrača. Prozivka je zakazana za 15. jun, a trebalo bi da se uskoro iskristališu stvari oko Mo Čana Saračevića koji će takođe zadužiti crveno-bijeli dres.

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Tagovi

Mohamed Abu Fani FK Crvena zvezda

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