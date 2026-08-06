Borac je slavio, ali ostaje žal za propuštenim prilikama za ubjedljiviji trijumf protiv Vitebska.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Junak pobjede Borca i jedini strijelac na utakmici protiv Vitebska Stefan Savić bio je zadovoljan učinkom tima na otvaranju meča, ali ostaje žal što brojčana prednost na terenu nije krunisana još ubjedljivijim trijumfom.

Savić se najprije osvrnuo na sam početak utakmice trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu i akciju koja je odlučila meč:

"Otvorili smo dobro utakmicu, odigrali zaista kvalitetno, a stigao je i taj moj gol. Utrčavao sam tamo u prazan prostor po ko zna koji put, i eto - Hrelja me je našao fenomenalno, pa je na kraju sve ispalo kako treba", sa osmijehom je opisao strijelac gola.

Vidi opis Savić nakon "minimalca" Borca: Morali smo postići bar još jedan gol Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

Ipak, rani crveni karton Milada Mohamadija nije u potpunosti olakšao posao igračima u crveno-plavim dresovima. Protivnik je nakon isključenja zbio redove i pružio jak otpor, iako Borac stvorio nekoliko veoma zrelih prilika iz kojih nije uspio da matira izuzetno raspolođženog golmana Pavela Pavljučenka.

"Oni su dobili crveni karton i šteta je što nismo iskoristili tu šansu da damo bar drugi, pa možda i treći gol. Imali smo svoje prilike, Rogan je pogodio i prečku... Sve u svemu, mislim da smo po svemu prikazanom apsolutno zaslužili da postignemo bar još taj jedan pogodak pred revanš. Imamo gol prednosti i gledaćemo da to iskoristimo u revanšu", zaključio je Savić.

Pogledajte gol Savića koji je odlučio pobjednika na Gradskom stadionu:

Po broju nastupa u Evropi Savić se izjednačio sa Enverom Kulašinom. Obojica sada imaju po 25 nastupa u crveno-plavom dresu na međunarodnoj sceni. Uz sve to, sa četiri gola je na drugo mjestu vječne liste strijelaca u evro-takmičenjima, odmah iza Muhameda Ibrahimbegovica.

"Dobar je osjećaj, naravno. Još kad je tu pobjeda... Fenomenalan je osjećaj", dodao je Savić.