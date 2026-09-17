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Branko Lazić: "Navijači Crvene zvezde strance dižu u nebesa, dok domaće igrače sputavaju"

Branko Lazić: "Navijači Crvene zvezde strance dižu u nebesa, dok domaće igrače sputavaju"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Branko Lazić je pričao ponovo o strancima u Crvenoj zvezdi i o tome kako se navijači odnose prema njima.

Branko Lazić navijači više vole strane nego domaće igrače Izvor: MN PRESS

Kakav odnos imaju navijači Crvene zvezde prema domaćim, a kakav prema stranim igračima? To je pitanje na koje je odgovor dao bivši kapiten crveno-bijelih Branko Lazić. Legendarni košarkaš kluba sa Malog Kalemegdana je pričao baš o toj temi u jednom podkastu. Tema je bila njegova reakcija kada je objavio jednu sliku poslije prelaska Luke Vildoze u Partizan.

"Ispostavilo se da sam ja odreagovao zbog Vildoze i odlaska u Partizan. Ok, to je bila inicijalna kapisla. Odlučio sam da se nešto oglasim po tom pitanju, ali mi nije taj momenat bio. Dosta igrača je mijenjalo klub i sa naše i njihove strane", rekao je Lazić u podkastu "Sportcast kod Steve i Nevene".

Objasnio je zbog čega to misli i podsjetio da su navijači skandirali Vildozi "Argentina, Argentina" dok je nosio crveno-bijeli dres.

"Poenta je bila da su naši navijači navikli da te strance dižu u nebesa, a da domaće sputavaju, osporavaju i ostalo. Jako brzo dođu do tog momenta gdje se strancima poslije dvije-tri dobre utakmice skandira u Areni. Jeste zaslužio tada tim igrama i sve, nije sporno. Ali, ako pogledamo unazad, domaćim igračima koliko je prošlo godina, utakmica i svega dok nisu prvi put skandirali."

"Samo su Đenka i Cirbes zaslužili"

Lazić je na Instagramu, poslije Vildozine odluke da izabere Partizan, objavio fotografiju na kojoj su Čarls Dženkins i Majk Cirbes. Jasno stavljajući do znanja ko su po njemu jedini stranci koji su bili lojalni.

"Izdvojio sam njih dvojicu koji su jedini zaslužili da im se skandira i da se priča o njima da su zaista razumjeli Zvezdu i težinu svega toga. Zaslužili su to skandiranje", zaključio je Lazić.

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Tagovi

Branko Lazić košarka KK Crvena zvezda KK Partizan

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