Branko Lazić: "Otišao sam kod Dejana Radonjića, razmišljao sam da ostavim košarku"

Branko Lazić je nedavno završio karijeru i ostao je upamćen kao desna ruka Dejana Radonjića, njegov kapiten i ključni igrač u svim najvećim uspjesima Crvene zvezde. Ipak, sada je ispričao da nije to sve tako glatko išlo.

Izvor: Youtube printscreen/MN Press

Nedavno je na ceremoniji proslave 25 godina od osnivanja ABA lige legendarni kapiten Crvene zvezde Branko Lazić objavio da završava karijeru. Nakon skoro dvije decenije profesionalne košarke rekao je da je kraj.

Ostao je upamćen kao legenda Crvene zvezde, kapiten sa sedam titula u ABA ligi, devet u domaćem prvenstvu i devet u Kupu Radivoja Koraća, ali i kao ratnik Dejana Radonjića. Košarkaš koji je pod budnim okom najtrofejnijeg trenera Crvene zvezde uspio da se formira kao defanzivna sila sada je ispričao da to nije baš tako lako išlo.

"Otprilike sam imao jednog trenera godišnje. Uvijek imaš nekog ko se izdvoji. Ja sam sa Dejom Radonjićem imao najbolju moguću saradnju. Iako to u početku nije bilo tako, daleko od toga. Da sam ja maltene bio u jednom momentu razmišljao da batalim košarku, batalim sve, ovo sa njim ne ide. Ili da mijenjam klub", rekao je našem bivšem rukometnom asu Petru Đorđiću u podkastu "Klamat bez filtera".

Jedan razgovor je promijenio sve

Nije krenulo glatko, nije dobijao minute i priliku Branko Lazić, ali jedan razgovor je promijenio sve. Nakon toga je Branko Lazić postao ključna figura i simbol Crvene zvezde u narednih deceniju i po.

"Na kraju sam sjeo sa njim i popričao. Evo reci mi je l' treba da sjedim na klupi da mašem peškirom, mahaću peškirom. Je l' treba da se zaletim glavom o zid, zaletiću se. Reci mi šta očekuješ od mene da znam i ja ću to da radim. Od tog momenta naš odnos ne da je išao nagore, nego 90 stepeni. Stvarno sam bio spreman za njega šta god. Ja sam na kupu povrijedio rame, nisam mogao da podignem lijevu ruku, ja sam tri mjeseca igrao tako. To su ti neki ljudi za koje si spreman da igraš i povrijeđen i šta god. Ulijetao u reklame, zaletao se, ima onaj jedan snimak gdje sam uletio u onaj stalak za kameru. Sva sreća, znaš za koliko sam uspio da sklonim glavu, da ne udarim glavom.

Od tog imam ožiljke ovdje, to mi je od tog pada. I on dolazi bijesan kod mene: 'Šta radiš, jesi normalan, hoćeš da pogineš... Ja sam samo podigao glavu, podigao i rekao: 'Je l' hoćeš da pobijediš ili nećeš?' Gdje je on u momentu reagovao. To su te neke stvari, momenti i ljudi za koje daješ sve jer su oni u svakom trenutku tu za tebe. Znaju šta možeš, koliko možeš i znaju na najbolji mogući način da te iskoriste", rekao je Branko Lazić.

Pogledajte 00:50 Branko Lazić objavio da završava karijeru Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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