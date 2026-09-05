logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda se oglasila zbog Branka Lazića: "Simbol uspona, igrač koji je ostavio neizbrisiv trag"

Crvena zvezda se oglasila zbog Branka Lazića: "Simbol uspona, igrač koji je ostavio neizbrisiv trag"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda se oprostila od svog legendarnog kapitena Branka Lazića.

Crvena zvezda o kraju karijere Branka Lazića Izvor: MN PRESS

Nakon što je na obilježavanju 25 godina od osnivanja ABA lige Branko Lazić objavio da je završio karijeru sada se i Crvena zvezda oprostila od njega. Legendarni kapiten, lider tima i rekorder u skoro svim dostupnim i mogućim kategorijama obilježio je najtrofejniju eru kluba.

Počeo je da igra za Crvenu zvezdu 2011. godine, na kraju je završio karijeru sa sedam titula u ABA ligi, devet titula u domaćem prvenstvu, devet Kupova Radivoja Koraća i jednim osvojenim Konferencijska liga.

Bio je kapiten od 2017. do 2025. godine, a odigrao je ubjedljivo najviše utakmica u Crvenoj zvezdi. Sa 697 utakmica je prvi na vječnoj listi daleko ispred Slobodana Nikolića sa 429 nastupa i Predraga Bogosavljeva sa 423.

Kako se Crvena zvezda oprostila

"Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić stavio je u petak 04.09.2026. godine tačku na blistavu košarkašku karijeru! Legendarni kapiten Crvene zvezde objavio je da odlazi u penziju tokom gala večeri organizovane povodom 25 godina ABA lige, na kojoj mu je uručeno posebno priznanje za doprinos regionalnom takmičenju. Lazić se na svečanosti obratio putem video poruke i upravo tom prilikom saopštio da više neće igrati profesionalnu košarku. „Hvala vam, ovaj trenutak bih iskoristio da objavim da je ovo kraj moje igračke karijere. Hvala na svemu.

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koji je ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u kojima se naš klub vraćao na vrh - pobjedama i trofejima! KK Crvena zvezda Meridianbet, predsjednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja, sreće i uspjeha nakon zvaničnog završetka karijere, koja je neraskidivo vezana za naš klub!"

Pogledajte

00:50
Branko Lazić objavio da završava karijeru
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Branko Lazić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC