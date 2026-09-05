Crvena zvezda se oprostila od svog legendarnog kapitena Branka Lazića.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je na obilježavanju 25 godina od osnivanja ABA lige Branko Lazić objavio da je završio karijeru sada se i Crvena zvezda oprostila od njega. Legendarni kapiten, lider tima i rekorder u skoro svim dostupnim i mogućim kategorijama obilježio je najtrofejniju eru kluba.

Počeo je da igra za Crvenu zvezdu 2011. godine, na kraju je završio karijeru sa sedam titula u ABA ligi, devet titula u domaćem prvenstvu, devet Kupova Radivoja Koraća i jednim osvojenim Konferencijska liga.

Bio je kapiten od 2017. do 2025. godine, a odigrao je ubjedljivo najviše utakmica u Crvenoj zvezdi. Sa 697 utakmica je prvi na vječnoj listi daleko ispred Slobodana Nikolića sa 429 nastupa i Predraga Bogosavljeva sa 423.

Kako se Crvena zvezda oprostila

Vidi opis Crvena zvezda se oglasila zbog Branka Lazića: "Simbol uspona, igrač koji je ostavio neizbrisiv trag" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: DS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 11 / 11

"Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić stavio je u petak 04.09.2026. godine tačku na blistavu košarkašku karijeru! Legendarni kapiten Crvene zvezde objavio je da odlazi u penziju tokom gala večeri organizovane povodom 25 godina ABA lige, na kojoj mu je uručeno posebno priznanje za doprinos regionalnom takmičenju. Lazić se na svečanosti obratio putem video poruke i upravo tom prilikom saopštio da više neće igrati profesionalnu košarku. „Hvala vam, ovaj trenutak bih iskoristio da objavim da je ovo kraj moje igračke karijere. Hvala na svemu.

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić je simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koji je ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u kojima se naš klub vraćao na vrh - pobjedama i trofejima! KK Crvena zvezda Meridianbet, predsjednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja, sreće i uspjeha nakon zvaničnog završetka karijere, koja je neraskidivo vezana za naš klub!"