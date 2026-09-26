Selektor Srbije Veljko Paunović ne bi bio zadovoljan ni pobjedom protiv Grčke, iako je nacionalni tim propustio šansu za to.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Holandije u nedjelju (18.00), u okviru drugog kola grupne faze u A diviziji Lige nacija. Pred taj meč javnosti su se obratili selektor Veljko Paunović i kapiten Dušan Tadić, ali nije moglo da prođe bez priče o susretu protiv Grčke.

Selektor Veljko Paunović smatra da je Srbija propustila šansu da pobijedi Grčku, ali da i pored toga mora da bude bolja u narednim utakmicama - prije svega protiv Holandije koja je izuzetno težak rival.

"Što se nas tiče, i dalje smo u procesu oporavka. Momci dobro izgledaju. Imamo par udaraca, standardne stvari. Pred nama je trening kasnije u toku dana. Imali smo peh na treningu, Lučić je izvrnuo zglob. Vidjećemo njegovu situaciju", rekao je selektor Paunović i dodao: "Gledaćemo sa pozitivne tačke. Imali smo puno talenta, igrače spremne da odgovore zadacima. Dobro smo izgledali, organizovano, imali smo zajedništvo i upornost. Ponekad je Grčka dominirala više nego što smo željeli da im prepustimo. Krenuli smo odlično, postigli gol, pa smo im poslije prepustili inicijativu. Tek u drugom dijelu smo podijelili posjed. Treba da budemo konstantniji. Kad spojimo talenat, koji je naš najveći kvalitet, da budemo svjesni da smo tada najjači. Imali smo defanzivno neke principe koje smo ispravili. Bilo je dosta momenata u kojima smo mogli bolje. Treba popraviti i duel igru. Želimo da prikažemo bolju sliku protiv Holandije."

Vidi opis "Da se desilo, bili bismo prvi na tabeli": Veljko Paunović ni tada ne bi bio zadovoljan zbog Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Selektor Veljko Paunović ocijenio je da se utakmica odlučila u nadoknadi, pošto je Srbija propustila velike šanse da stigne do pobjede i za to je kažnjena golom u posljednjim sekundama meča, kada je ostavila mnogo prostora iza leđa svojih defanzivaca.

"Imao sam zaključak poslije utakmice. Vidjeli ste kako se odvijalo. Završilo se u našem kaznenom prostoru - kako ne treba. A moglo je u njihovom. Da se to tako desilo, mi bismo danas bili prvi na tabeli. A opet, ja ne bih bio zadovoljan, kao što nije ni Duća jer je svjestan naše problematike. To je fudbal. To su stvari zbog kojih moramo da budemo objektivni. Početak Lige nacija, početak našeg dorađivanja, je poligon na kojem moramo da prođemo čistilište poput neprijatnih momenata poput gola u posljednjim sekundama", rekao je selektor Paunović.

Na meču protiv Grčke jednu veliku priliku propustio je Luka Jović u ranoj fazi meča, a zatim je Srbija šanse za pobjedu imala i u nadoknadi kada je Dejan Joveljić pogodio stativu, a udarac Saše Lukića zaustavio golman Grčke. Ta Jovićeva šansa možda je mogla i mnogo ranije da odluči utakmicu u Ligi nacija, a Paunović je otkrio o čemu je pričao sa Lukom nakon promašaja.

"On svakako ne odustaje, nije taj tip. Prvo što sam mu rekao - zaboravi! Golgeteri, fudbaleri u napadu, žive za momente kada uđu u seriju i kada svi slave golove. Tada se priča 'Kakav majstor'. Luka jeste sve to. Moramo da budemo strpljivi sa napadačima, posebno nakon utakmice u kojoj nismo dovoljno ugrozili protivnika, donijeli mu dovoljno kvalitetnih lopti. Oprezno sa te strane. Poznajem Luku Jovića od ranih dana, kad je bio u kadetskoj reprezentaciji. Sjećam se utakmice sa Njemačkom na Evropskom prvenstvu, kad smo igrali 2:2 i dali su nam gol u posljednjem minutu. Poznavajući Luku, njegov repertoar i sposobnost da postiže golove, imali smo akciju gdje je lopta ušla u kazneni prostor, jedan šut - blok, drugi šut - blok i ja na klupi kažem 'Samo da padne Luki'. Pala je lopta Luki i on je postigao gol", ispričao je selektor.